Gravidez tardia: é possível ser mãe após os 50?

O anúncio da gravidez da atriz Cláudia Raia, 55, causou uma grande repercussão na imprensa e nas redes sociais. Ao divulgar que está grávida aos 55 anos de idade, à espera de seu terceiro filho, a artista trouxe à tona um assunto bem recorrente nos consultórios: até qual idade a mulher pode engravidar naturalmente?

No post, a atriz deu a entender que a sua gestação se deu de forma natural. A notícia causou um grande frisson na área da medicina reprodutiva. Uma gravidez espontânea na idade de Cláudia Raia é muito rara de acontecer. Não é impossível, mas as chances de uma mulher conseguir gerar um filho após 40 anos são de 10%. O motivo é simples e biológico. A partir dos 35 anos a mulher começa a perder a sua reserva de óvulos, o que vai ocorrendo de forma gradual com o passar da idade.

Já circula em alguns veículos que Cláudia Raia teria comentado algo sobre congelamento de óvulos no passado recente. Se ela utilizou essa opção no momento, ainda não sabemos. Na esmagadora maioria dos casos de gravidez de 45 anos em diante, elas acontecem por inseminação artificial, Fertilização In Vitro (FIV) ou por recepção de óvulos doados.

Um fato é que a notícia poderia ter sido melhor explicada, tanto por parte da atriz, já que ela é uma figura pública, quanto pela imprensa. Como a informação já se espalhou, milhares de mulheres podem pensar que conseguem gerar um filho após os 50 anos sem nenhum problema e com isso podem acabar postergando a gravidez. Como já falei anteriormente, esse é um grande risco que as mulheres correm, pois quanto mais se demorar para ter um filho, mais as chances diminuem.

Mas independente da notícia, já é uma realidade há alguns anos, que cada vez mais os casais estão adiando a gravidez. Hoje muitas pessoas estão preferindo construir uma carreira profissional solidificada e só depois vão pensar em aumentar a família. Logicamente, cada casal tem os seus motivos para decidir buscar um filho mais tardiamente, porém é importante que, os que desejam seguir esse planejamento, saibam das dificuldades que podem surgir, para que assim possam decidir o melhor momento para gerar o tão sonhado filho.

Daniel Diógenes é médico especialista em medicina reprodutiva