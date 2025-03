A eficácia do associativismo feminino

O empreendedorismo feminino tem crescido exponencialmente, mas ainda enfrentamos desafios que dificultam nossa ascensão. O acesso a investimentos, a credibilidade no mercado e a busca por um equilíbrio entre vida profissional e pessoal são barreiras reais que muitas de nós enfrentamos. No entanto, há uma ferramenta poderosa que pode transformar essa realidade: o associativismo.

Ao nos unirmos, ampliamos nossas redes, criamos oportunidades e fortalecemos nossa presença nos negócios. O sucesso individual se torna mais alcançável quando compartilhamos conhecimento e construímos juntas um ambiente de apoio e crescimento. Quando mulheres empreendedoras se conectam, abrem-se portas para novos negócios, parcerias estratégicas e aprendizados que, sozinhas, levaríamos anos para adquirir. Essa troca de experiências acelera nosso crescimento, aumenta nossa segurança e nos dá ferramentas para enfrentar desafios de maneira mais assertiva.

Além disso, quando nos unimos, criamos movimentos que conquistam espaços e mudam a realidade do mercado. A representatividade tem impacto direto na forma como a sociedade enxerga a liderança feminina e no incentivo para que outras mulheres também trilhem esse caminho. Se queremos um futuro em que mais mulheres ocupem posições de liderança e tenham negócios bem-sucedidos, precisamos fortalecer a cultura do associativismo. E é isso que fazemos diariamente na CDL Jovem Fortaleza.

Dentro desse contexto, um dos maiores desafios é a autoconfiança: enquanto muitos homens assumem desafios sem hesitação, muitas mulheres sentem que precisam estar 100% preparadas antes de dar um grande passo. Precisamos mudar essa mentalidade e confiar mais no nosso potencial. Uma das formas mais eficazes de nos prepararmos para a liderança é construindo uma rede de apoio e buscando mentoria com outras mulheres que já passaram pelos desafios que enfrentamos. O caminho se torna mais leve quando temos com quem compartilhar experiências, aprender e nos inspirar.

Ainda há muito a ser feito para reduzir desigualdades e garantir que mulheres tenham as mesmas oportunidades que os homens no mundo dos negócios. Mas, ao nos apoiarmos mutuamente, encurtamos esse caminho e tornamos essa transformação mais rápida e eficaz. Afinal, a velocidade é solitária, mas a grandeza é coletiva!

Paula Dantas é diretora do núcleo feminino da CDL Jovem Fortaleza