A desigualdade social está acabando com seu lucro

Esse não é um discurso político. Na verdade, é uma análise pragmática de como a desigualdade social na cidade de Fortaleza impacta diretamente os resultados empresariais. Normalmente, olhamos o IDH como um índice nacional que retrata a qualidade de vida em um país, mas, se olharmos mais de perto, se observarmos a discrepância interna entre os bairros, o que encontramos?

Fomos a fundo e encontramos um resultado assustador. Na cidade de Fortaleza, temos bairros com IDH superior ao da Suíça (0,930), como é o caso do Meireles (0,953), e IDH inferiores ao do Níger (0,348), como é o caso do Jangurussu (0,172). Na prática, é como se vivêssemos em bolhas sociais tão distintas quanto um dos países mais ricos do mundo e ditaduras africanas.

Nas empresas, isso gera um problema gigantesco, pois o empresário vive em um mundo, o cliente vive em outro e o colaborador em um ainda mais diferente. Então, como vou estimular meu colaborador sem entender a realidade dele? Como vou desenvolver uma proposta de valor para minha empresa sem saber a realidade do meu cliente?

Isso explica a frase “na prática é diferente do livro”. Na vida real, uma metodologia de gestão criada com base em uma sociedade que não enfrenta esses abismos sociais não tem chances em uma realidade como a nossa. Como você vai motivar com uma medalha um colaborador que pega 6 ônibus por dia, não tem segurança e nem esgoto? A realidade é que ele ainda está focado no básico, na sobrevivência, e é isso que vai estimulá-lo.

A solução empresarial para isso? Uma visão realista e objetiva que adapta as boas práticas mundiais à realidade local. Isso é o que explica os vários CASES de sucesso que temos anualmente na UP7 Gestão. Sem a tropicalização dos métodos, as empresas tomam decisões erradas e acabam encarando a gestão como pura burocracia, que não faz sentido, o que gera uma estagnação em massa no nosso cenário empresarial. Te convido a observar quantas empresas chegaram ao médio porte e não conseguem dar o próximo passo, ou aquelas que parecem muito boas, mas nunca saíram do primeiro estágio, sem falar das empresas familiares que dificilmente passam da segunda geração.

É fundamental entender a realidade local para tomar decisões que vão desde o RH até o Financeiro. Sem isso, as chances de você perder muito dinheiro são grandes.

Vandi Monteiro é sócio-fundador da UP7 Gestão