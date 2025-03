Saúde urológica não tem idade nem gênero

A saúde urológica é um cuidado essencial para todas as idades e gêneros. Embora muitas vezes associada a homens mais velhos, a urologia abrange uma série de condições que podem afetar tanto homens quanto mulheres, desde a infância até a terceira idade. É fundamental compreender que esse acompanhamento médico vai além do diagnóstico e tratamento de doenças, desempenhando um papel importante na prevenção e na qualidade de vida.

A associação entre o avanço da idade e a necessidade de consultas urológicas muitas vezes contribui para que os mais jovens deixem de buscar atendimento especializado. Segundo pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), a quantidade de atendimentos de adolescentes do sexo masculino, entre 12 e 18 anos, em consultas com urologistas é 18 vezes menor do que a de adolescentes do sexo feminino em consultas com ginecologistas na mesma faixa etária.

Apesar de serem especialidades médicas distintas, desde cedo, as meninas são incentivadas a procurar atendimento especializado para sua saúde, enquanto, no caso dos meninos, esse aprendizado e essa recomendação são muito menos frequentes. Não à toa, de acordo com levantamento da Qualibest, apenas 34% dos homens procuram um urologista quando apresentam algum sintoma ou desconforto.

Esse cenário reflete, justamente, a falta de informação sobre a importância do cuidado urológico desde a juventude. É fundamental compreender que essa ausência de acompanhamento médico pode trazer consequências ainda na adolescência, como o diagnóstico tardio de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e de condições como a varicocele, que devem ser identificadas e tratadas precocemente.

Além disso, quando se trata das mulheres, há um equívoco comum de que elas não precisam ir ao urologista, o que não é verdade. Muitas pessoas acreditam que ginecologistas são exclusivos para mulheres e urologistas, para homens, mas essa divisão não é absoluta. A ginecologia cuida da saúde feminina desde a primeira menstruação, com foco no sistema reprodutor. Já a urologia feminina trata doenças do sistema urinário, como incontinência urinária e infecções urinárias de repetição. Além disso, mulheres também podem necessitar de atendimento urológico em casos relacionados à saúde dos rins, uma área de atuação fundamental dessa especialidade.

Portanto, é essencial desmistificar a ideia de que o urologista é um profissional exclusivo para homens mais velhos. A saúde urológica deve ser acompanhada desde a juventude, tanto por homens quanto por mulheres, garantindo prevenção, diagnóstico precoce e qualidade de vida. Quanto antes esse cuidado for incorporado à rotina médica, maiores serão as chances de evitar complicações futuras e tratar doenças de forma eficaz.