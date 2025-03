PEC 8/25: o futuro do trabalho no Brasil?

A proposta de emenda à Constituição (PEC) 8/25, protocolada pela deputada Erika Hilton (Psol-SP), apresenta uma oportunidade histórica para repensar a jornada de trabalho no Brasil. Se aprovada, a mudança da escala 6x1 para 4x3, com a respectiva redução da carga semanal para 36 horas, promete não apenas transformar as rotinas laborais, mas também resgatar a qualidade de vida de milhares de trabalhadores brasileiros.

A importância dessa proposta vai além da simples diminuição de horas. Vivemos em uma era de profundas transformações sociais e econômicas, onde a busca por equilíbrio entre vida pessoal e profissional se torna cada vez mais urgente. A pandemia da COVID-19 catalisou essa discussão, expondo a fragilidade das condições de trabalho e a necessidade de adaptações que priorizem o bem-estar dos trabalhadores e suas famílias. Nesse contexto, a PEC 8/25 aparece como uma resposta inovadora e necessária.

Ao estabelecer um modelo de trabalho com um dia a mais de descanso, a proposta tem o potencial de promover a saúde mental e física dos trabalhadores, fatores essenciais para uma sociedade mais produtiva. Estudos demonstram que jornadas mais curtas podem resultar em aumento da criatividade, da eficiência e da satisfação no trabalho. A redução do burnout, da ansiedade e até de doenças físicas está intrinsicamente ligada a uma rotina laboral mais equilibrada.

Para as empresas, essa mudança se traduz em ganhos significativos. Com trabalhadores mais contentes e menos estressados, espera-se uma redução no turnover e nos custos relacionados à saúde dos empregados. A capacidade de atração e retenção de talentos também se amplifica, permitindo que empresas inovem em suas práticas de gestão de recursos humanos.

Ainda que a PEC 8/25 enfrente desafios na sua tramitação – passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), comissões especiais e o Plenário da Câmara, antes de seguir para o Senado – seu avanço representa um movimento global em direção a um modelo de trabalho que humaniza as relações laborais. A adaptação às novas realidades exige coragem dos legisladores, mas os benefícios potenciais para a sociedade e a economia são inegáveis.

Sany Guerra é sócia de Consultoria Trabalhista e Previdenciária na Abax Consultoria