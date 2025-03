Mulheres e finanças: desafios e o poder do conhecimento para transformar realidades

Por muito tempo, a gestão financeira foi tratada como um território masculino. Seja na tomada de decisões sobre investimentos ou na administração do orçamento familiar, as mulheres foram historicamente afastadas dessas discussões, muitas vezes por questões culturais e estruturais. O resultado disso é um cenário em que muitas ainda se sentem inseguras para lidar com dinheiro e dependentes financeiramente de terceiros. Mas essa realidade precisa mudar.

A falta de representatividade feminina no mercado financeiro e a desigualdade salarial são desafios que tornam essa mudança mais complexa. Além disso, a sobrecarga de responsabilidades – conciliando carreira, casa e filhos – muitas vezes faz com que a educação financeira não seja uma prioridade. No entanto, compreender e dominar as finanças é uma ferramenta essencial para a autonomia e a segurança da mulher em todas as fases da vida.

O primeiro passo para essa transformação é reconhecer a importância do controle financeiro. Conhecer sua própria realidade, entender quanto ganha, como gasta e onde pode economizar é um exercício fundamental. Pequenas mudanças, como criar uma reserva de emergência e evitar endividamento desnecessário, já fazem uma grande diferença.

Mas é preciso ir além. O acesso ao conhecimento sobre investimentos ainda é restrito para muitas mulheres, seja pela falta de estímulo, seja por um mercado que ainda não se comunica de forma acessível com esse público. Ainda há a falsa ideia de que investir é algo complicado e exclusivo para quem tem alto poder aquisitivo. No entanto, entender sobre investimentos é um passo essencial para alcançar a independência financeira e garantir uma renda passiva no futuro.

Como mulher atuando na área financeira, sei o quanto esse ambiente pode ser desafiador. Desde a menor participação feminina em cargos de liderança até a dificuldade de encontrar referências nesse meio, os obstáculos são inúmeros. Mas também sei o quanto o conhecimento transforma vidas. Quando uma mulher assume o controle de suas finanças, ela se fortalece, se torna menos vulnerável a situações de dependência e conquista maior liberdade para fazer escolhas alinhadas aos seus objetivos.

É hora de ampliar esse debate e garantir que mais mulheres tenham acesso a informações financeiras de qualidade. A independência financeira não é um privilégio, mas um direito. E quanto mais mulheres dominarem esse tema, mais próximas estaremos de uma sociedade economicamente mais justa e equilibrada. Comece hoje. Invista em você, no seu futuro e na sua liberdade.

Louise Porto Freire é sócia e assessora comercial da Start Investimentos