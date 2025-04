MEC: Mistério da Educação

Vivemos na era das inconfidências: três das figuras centrais do poder público nacional caíram exatamente na malha fina da política. Em tempos em que a transparência deveria iluminar o caminho, a decisão governamental de barrar a divulgação dos dados de alfabetização do Saeb 2023 inaugura um espetáculo de questionamentos. A escolha de ocultar dados críticos compõe um mistério digno de Arthur Conan Doyle. Afinal, com a engenhosidade de uma transparência seletiva, quem não se ofenderia com o tratamento “ministerioso” dado aos indicadores educacionais?

Visto que os melhores mistérios envolvem enganos, distrações ou pistas falsas, a necessária reformulação do Saeb tem se mostrado exemplar ao ocultar evidências. Conforme amplamente noticiado, o motivo alegado para essa ocultação de informações seria a divergência entre os dados do Saeb e os resultados apresentados pelo Relatório do Indicador Criança Alfabetizada. Surge, então, um coadjuvante intrigante e inesperado, já que a solução dos mistérios nunca deve ser óbvia. As reviravoltas excepcionais e as revelações chocantes, trazidas por esses personagens enigmáticos, são fundamentais para manter o interesse e gerar uma sensação de "vértice" na história.

Essa tentativa de encobrir as averiguações de um instrumento tão tradicional e consolidado pode ser vista como uma estratégia para introduzir novos indicadores. No entanto, ela também levanta questões sobre a validade e a comparabilidade das metodologias adotadas. Assim, intensifica-se o efeito misterioso, pois, ao incorporarmos elementos ambíguos ou subjetivos, o "poder e o público" passam a interpretar os eventos e suas justificativas de maneiras diversas. Será uma questão de autoproteção, conspirações, perpetuação do poder, lealdade ou infidelidade? O desafio é interpretar, não aceitar uma verdade simples e objetiva. A decisão de ocultar os dados, portanto, se configura como uma disputa estratégica sobre quais números serão considerados legítimos na formulação das políticas públicas. "É tão manifesto que se torna secreto". Quanto mais evidente é o controle das narrativas, mais distorcida será a imagem da política.

Davi Marreiro é consultor pedagógico