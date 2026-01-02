Ainda resta uma esperança

O ano de 2025 foi mais do mesmo ou trouxe fatos que nos oferecem muitas reflexões rumo ao futuro? Na minha avaliação, as duas opções estão corretas! Falo isso tanto na perspectiva local como no cenário nacional. Mas como vivemos numa cidade que vai comemorar no ano de 2026 os seus 300 anos, vamos ser mais exatos e precisos, vamos nos atentar a pontos que estão no nosso terreiro, ou no nosso quintal, como queiram.

No âmbito estadual, concluiu-se o terceiro ano de um governo que se prometia engajado num alinhamento político-administrativo capaz de solucionar todas as mazelas que assolam o nosso sofrido Ceará. Mas o que se tem para hoje é a confirmação literal de uma quadra governamental em que gestores se revelaram inaptos para o exercício da administração da coisa pública, isso tanto sob a perspectiva gerencial, como também de conduta ética e honesta no cuidado do suado recurso público cearense.

O crescente endividamento atrelado a pedidos de empréstimos por parte do (des)governo é um alarmante sinal de alerta. O resultado não poderia ser diferente: temos um governo apático, inerte, leniente e, o que é mais grave, em muitas dimensões, verdadeiramente cúmplice em questões gravíssimas, como a desalentadora crise de insegurança publica, com um estado refem de organizações criminosas ocupando territórios, desalojando moradores, desafiando o poder público, num clima de verdadeiro terror para o cidadão cearense.

O desafio da saúde pública é outro quadro que denuncia, de forma contundente, a inépcia do governo petista em nosso Ceará e agora também na Capital, onde a nossa gente acreditou num slogan de campanha e que nos fez mergulhar numa infindável corrente de transferência de responsabilidades, num jogo de empurra que não deixa sequer uma possibilidade de resolução para a infindável fila de cirurgias ou mesmo para garantir o pleno funcionamento de equipamentos hospitalares já construídos e que nunca serviram para amenizar a dor do nosso povo.

O ano de 2025 também foi desanimador com relação à capacidade de manter conquistas que foram incorporadas ao nosso cotidiano na área da educação, por exemplo, isso tanto no âmbito estadual como no Município de Fortaleza. Estamos amargando a contínua deterioração do nosso patrimônio educacional que havia se tornado referência para o País.

Tudo isso sob o olhar complacente e cúmplice de uma gestão que permitiu a politização na escala gerencial, transformando o que era política de estado em interesse de governo. Vimos a interferência política na indicação de gestores grassar nos diversos níveis gerenciais. Prática clientelista que nos faz dar marcha à ré no que já havíamos conquistado. Na economia, continuamos perdendo postos de trabalho com empresas que há décadas aqui estavam instaladas e agora foram embora. Mas não me coloco entre os pessimistas que não veriam uma réstia de luz com relação a este cenário de caos administrativo.

O ano de 2025 deixou antever que o nosso povo já sinaliza para o desejo de uma mudança de rumo no processo de escolha de um futuro governo. A inquietude e o desassossego com o que está posto deixam transparecer que vem algo verdadeiramente novo no ano vindouro. Como vaticinou nosso conterrâneo Belchior: “eu não posso deixar de dizer, meu amigo que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que há algum tempo era novo, jovem. Hoje é antigo e precisamos todos rejuvenescer”. Por isso, a minha crença de que teremos sabedoria para alcançar a comunhão com o que está pedindo o nosso povo. Trabalharemos para a conquista de um novo ambiente político que melhore as condições de vida da nossa gente e sinalize com um futuro verdadeiramente promissor!!

Roberto Cláudio é ex-prefeito de Fortaleza