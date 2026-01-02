Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ainda resta uma esperança

Escrito por
Roberto Cláudio producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Roberto Cláudio
Legenda: Roberto Cláudio é ex-prefeito de Fortaleza
Foto: Thiago Gadelha

O ano de 2025 foi mais do mesmo ou trouxe fatos que nos oferecem muitas reflexões rumo ao futuro? Na minha avaliação, as duas opções estão corretas! Falo isso tanto na perspectiva local como no cenário nacional. Mas como vivemos numa cidade que vai comemorar no ano de 2026 os seus 300 anos, vamos ser mais exatos e precisos, vamos nos atentar a pontos que estão no nosso terreiro, ou no nosso quintal, como queiram.

No âmbito estadual, concluiu-se o terceiro ano de um governo que se prometia engajado num alinhamento político-administrativo capaz de solucionar todas as mazelas que assolam o nosso sofrido Ceará.  Mas o que se tem para hoje é a confirmação literal de uma quadra governamental em que gestores se revelaram inaptos para o exercício da administração da coisa pública, isso tanto sob a perspectiva gerencial, como também de conduta ética e honesta no cuidado do suado recurso público cearense. 

O crescente endividamento atrelado a pedidos de empréstimos por parte do (des)governo é um alarmante sinal de alerta. O resultado não poderia ser diferente: temos um governo apático, inerte, leniente e, o que é mais grave, em muitas dimensões, verdadeiramente cúmplice em questões gravíssimas, como a desalentadora crise de insegurança publica, com um estado refem de organizações criminosas ocupando territórios, desalojando moradores, desafiando o poder público, num clima de verdadeiro terror para o cidadão cearense.

O desafio da saúde pública é outro quadro que denuncia, de forma contundente, a inépcia do governo petista em nosso Ceará e agora também na Capital, onde a nossa gente acreditou num slogan de campanha e que nos fez mergulhar numa infindável corrente de transferência de responsabilidades, num jogo de empurra que não deixa sequer uma possibilidade de resolução para a infindável fila de cirurgias ou mesmo para garantir o pleno funcionamento de equipamentos hospitalares já construídos e que nunca serviram para amenizar a dor do nosso povo.

O ano de 2025 também foi desanimador com relação à capacidade de manter conquistas que foram incorporadas ao nosso cotidiano na área da educação, por exemplo, isso tanto no âmbito estadual como no Município de Fortaleza. Estamos amargando a contínua deterioração do nosso patrimônio educacional que havia se tornado referência para o País. 

Tudo isso sob o olhar complacente e cúmplice de uma gestão que permitiu a politização na escala gerencial, transformando o que era política de estado em interesse de governo.  Vimos a interferência política na indicação de gestores grassar nos diversos níveis gerenciais. Prática clientelista que nos faz dar marcha à ré no que já havíamos conquistado. Na economia, continuamos perdendo postos de trabalho com empresas que há décadas aqui estavam instaladas e agora foram embora. Mas não me coloco entre os pessimistas que não veriam uma réstia de luz com relação a este cenário de caos administrativo.

O ano de 2025 deixou antever que o nosso povo já sinaliza para o desejo de uma mudança de rumo no processo de escolha de um futuro governo.  A inquietude e o desassossego com o que está posto deixam transparecer que vem algo verdadeiramente novo no ano vindouro. Como vaticinou nosso conterrâneo Belchior: “eu não posso deixar de dizer, meu amigo que uma nova mudança em breve vai acontecer. O que há algum tempo era novo, jovem. Hoje é antigo e precisamos todos rejuvenescer”. Por isso, a minha crença de que teremos sabedoria para alcançar a comunhão com o que está pedindo o nosso povo.  Trabalharemos para a conquista de um novo ambiente político que melhore as condições de vida da nossa gente e sinalize com um futuro verdadeiramente promissor!!

Roberto Cláudio é ex-prefeito de Fortaleza

Sheyner Yàsbeck Asfóra é advogado
Colaboradores

Advocacia criminal: compromisso renovado e defesa fortalecida

Sheyner Yàsbeck Asfóra
Há 49 minutos
Roberto Cláudio
Colaboradores

Ainda resta uma esperança

Roberto Cláudio
Há 49 minutos
Jornalista
Colaboradores

Ano Novo, Velhas Conversas

Gregório José
31 de Dezembro de 2025
Lino Rampazzo é professor
Colaboradores

Encerramento do Ano Santo 2025: A luz da esperança cristã

Lino Rampazzo
31 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

“Seu” Chico e sua sucata

Gilson Barbosa
31 de Dezembro de 2025
Jorge Bheron Rocha é defensor público
Colaboradores

90 anos da Defensoria Cearense

Jorge Bheron Rocha
30 de Dezembro de 2025
Flávio Guerra é administrador
Colaboradores

A China está remodelando o mercado de habitação

Flávio Guerra
30 de Dezembro de 2025
Luccas Conrado é advogado
Colaboradores

Arquibancada da humilhação

Luccas Conrado
29 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Ano Novo e simbologia

Valdélio Muniz
29 de Dezembro de 2025
Décio Pecin é contador
Colaboradores

Por que aprender um idioma pode ser a melhor estratégia para manter o cérebro jovem?

Décio Pecin
28 de Dezembro de 2025
Tatiana Oliveira é cientista da computação
Colaboradores

Como a IA vai mudar o trabalho

Tatiana Oliveira
28 de Dezembro de 2025
Karen Scavacini é psicóloga
Colaboradores

Se a OpenAI não responde por interações perigosas, quem responde?

Karen Scavacini
28 de Dezembro de 2025
Jônatas Lima é engenheiro eletricista
Colaboradores

Rodovias em transição

Jônatas Lima
27 de Dezembro de 2025
Carlos Manino é advogado
Colaboradores

Tendências para o setor Jurídico em 2026

Carlos Manino
27 de Dezembro de 2025
Salomão Araújo é executivo
Colaboradores

A ameaça silenciosa ao varejo

Salomão Araújo
26 de Dezembro de 2025
Renan Cola é psicanalista
Colaboradores

Ghosting: por que as pessoas estão sumindo de repente?

Renan Cola
26 de Dezembro de 2025
Welynadia Rodrigues é professora
Colaboradores

Reforma Tributária à vista: O impacto na vida do cearense

Welynadia Rodrigues
24 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Gratidão

Gilson Barbosa
24 de Dezembro de 2025
Ítalo Bezerra é advogado
Colaboradores

Servidores públicos: o bode expiatório da vez

Ítalo Bezerra
23 de Dezembro de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Educação em modo contemplativo

Davi Marreiro
23 de Dezembro de 2025