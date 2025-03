Nossa serra em perigo

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) adotou, para a Campanha da Fraternidade do corrente ano, o tema “Fraternidade e Ecologia Integral”, e o lema “Deus viu que tudo era muito bom” - este, extraído do livro bíblico do Gênesis (1,31). Ao longo dos 61 anos de existência da campanha, este tem sido o tema mais permanentemente abordado, tendo surgido a questão da ecologia e da proteção ao meio ambiente em outras oito oportunidades.

O assunto é relevante e sempre deve ser destacado não somente na Campanha da Fraternidade, mas em todas as situações onde seja relevante e prioritária a proteção ao nosso meio ambiente, ao pouco que resta da nossa Marta Atlântica, por exemplo, no Ceará. A questão do turismo na região do Maciço de Baturité, como toda atividade do gênero, tem dois lados. Por um ângulo, o turismo divulga belas regiões do Estado, atrai investimentos como restaurantes, hotéis e outros estabelecimentos, gerando emprego para centenas, milhares de habitantes dos municípios da região. Há, entretanto, uma questão negativa, que é a do turismo predatório, aquele onde só se vê a busca do lucro a qualquer preço, muitas vezes com a destruição exatamente do que mais atrai a presença constante de visitantes na região. É necessário que limites sejam estabelecidos e, principalmente, cumpridos, mediante rigorosa fiscalização, para a proteção da “galinha dos ovos de ouro” que é exatamente a existência da mata e de toda a fauna e flora que povoam aquela parte do Ceará.

O que acontece no momento é a intensificação do desmatamento ilegal na bela serra cearense. Há uma crescente preocupação com a criação de uma certa Autarquia do Meio Ambiente de Guaramiranga, cuja mensagem foi enviada pela atual chefe do Executivo à Câmara Municipal. Teme-se que as relações políticas entre a atual gestão do município e interesses privados possam redundar em prejuízos para o meio ambiente da região. Com a criação dessa agência, o caminho para a construção de empreendimentos na serra ficará mais livre aos inimigos do verde, ainda que, para isto, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), como gestora daquela área de proteção ambiental, tenha, também, de se manifestar. A medida, repito, preocupa a todos os que amam a natureza e as belezas do local. A defesa da área será pressionada pelos interesses econômicos, para os quais somente os $$ importam!

É necessário que as autuações aplicadas contra os inimigos da serra e desse patrimônio natural maravilhoso realmente funcionem e que uma fiscalização rigorosa realmente atue para reprimir tamanho crime! A Mata Atlântica já perdeu boa parte de sua grande extensão no Brasil, ao longo dos séculos! Resta-nos muito pouco, também, aqui no Ceará! Organizações como a SOS Guaramiranga e até instituições ligadas à cultura e à literatura, como o Grupo Chocalho, já se arregimentam em defesa da região. Falta inteligência aos destruidores do verde, que só enxergam o lucro desenfreado, esquecendo-se do principal: claro, a existência da mata, de seus animais e cachoeiras, exatamente os grandes chamarizes para os visitantes! Sem isso, como diz o velho adágio, “nem mel, nem cabaça!” Que o Maciço de Baturité não corra esse tipo de ameaça, para o bem de nossa própria e das futuras gerações! Lutemos por isto!

Gilson Barbosa é jornalista