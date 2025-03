Evangelização: para meditar (VIII)

Apresentamos, a seguir, versículos selecionados de capítulos de alguns LIVROS BÍBLICOS, conforme indicação, para leitura e exegese: (Pv 2.9) _ Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto e saberá o que deve fazer. (Pv 3.6) _ Lembre de Deus em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho certo. (Ap 22.21) _ Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. (Sl 23.7) _ Ó Senhor, ouve-me quando eu Te chamar! Tem compaixão de mim e responde-me. (Rm 14.19) _ Busquemos sempre as coisas que trazem paz e edificação mútua. (Rm 1.17) _ Viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. (1 Tm 2.2) _ Levemos uma vida calma e serena, com toda a piedade e dignidade. (Am 5.10) _ Vocês têm ódio daqueles que defendem a justiça e detestam as testemunhas que falam a verdade. (Êx 23.7) _ Não se envolva em falsas acusações, nem condene o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. (2Tm 3.16) _ Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. (Gl 5.13) _ Irmãos, vocês foram chamados à liberdade; porém, não usem a liberdade para fazer o mal e sim amar uns aos outros. (Mt 10.22) _ Muitos odiarão vocês por serem meus seguidores. Mas quem ficar firme na fé até o fim, será salvo. (Gl 6.9) _ Não deixemos de fazer o bem. Se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. (Mc 1.8) _ Eu batizo vocês com água, mas Ele os batizará com o Espirito Santo. (Sb 7.7) _ Supliquei e Deus me deu inteligência; invoquei a Deus, e o espírito de sabedoria veio a mim. (Rm 15.2) _ Cada um de nós deve agradar o seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. (Mt 12.35) _ A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. (1 Ts 4.3) _ O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Enfim, temos certeza que a interpretação destes versículos poderão proporcionar a orientação e a proteção de Deus. P.S. “Eu sou o caminho, a verdade e a vida” (João 14.6)

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC