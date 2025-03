Endometriose: não podemos normalizar a dor

A endometriose afeta cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva, o que significa que uma em cada dez enfrenta essa condição, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Contudo, a doença ainda é pouco diagnosticada e, muitas vezes, tratada com descaso. A normalização da dor menstrual intensa faz com que milhares de mulheres sofram por anos sem saber que algo está errado. Essa realidade precisa mudar.

Caracterizada pelo crescimento de tecido semelhante ao endométrio fora do útero, a endometriose pode comprometer órgãos como ovários, trompas, intestino e bexiga. Os sintomas variam e incluem cólicas menstruais incapacitantes, dor pélvica crônica, desconforto durante as relações sexuais e dificuldades intestinais ou urinárias. Em muitos casos, a doença é descoberta apenas quando a mulher encontra dificuldades para engravidar.

A falta de conhecimento e o atraso no diagnóstico impactam não apenas a saúde física, mas também a saúde mental e a vida profissional da paciente. A endometriose pode incapacitar temporariamente as mulheres para o trabalho e comprometer sua qualidade de vida de forma severa. No entanto, a negligência em relação ao tema ainda prevalece, contribuindo para que milhares de mulheres passem anos peregrinando por consultórios até obterem uma resposta concreta.

O diagnóstico precoce é essencial para evitar complicações. Exames como ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal e ressonância magnética são fundamentais para identificar a doença. O tratamento pode incluir medicamentos hormonais, terapias para alívio da dor e, em casos mais graves, cirurgia minimamente invasiva. Cada caso deve ser avaliado individualmente, considerando a gravidade dos sintomas e o impacto na vida da paciente.

Outro ponto que merece destaque é o subdiagnóstico entre mulheres mais jovens ou que ainda não tiveram filhos. Muitas vezes, pacientes com quadros graves apresentam poucos sintomas, enquanto outras, com formas leves, sofrem intensamente. Esse descompasso reforça a necessidade de maior atenção por parte dos profissionais de saúde para que a endometriose seja identificada o quanto antes.

Além do impacto na qualidade de vida, a endometriose é hoje a segunda principal causa de infertilidade feminina, ficando atrás apenas da idade avançada. Infelizmente, o diagnóstico tardio compromete as chances de gestação de muitas mulheres. Por isso, é fundamental que campanhas de conscientização, como o Março Amarelo, ganhem mais força para levar informação a todas as mulheres e profissionais de saúde.

Daniel Diógenes é ginecologista e especialista em medicina reprodutiva