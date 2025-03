Investir no social

Investimentos em atividades sociais fazem cada vez mais parte das estratégias das empresas brasileiras e essa tendência foi divulgada na pesquisa Bisc (Benchmarking do Investimento Social Corporativo) 2023, da Comunitas. Apostar em projetos que gerem impacto social é uma das principais formas das empresas contribuírem para a sustentabilidade do planeta. Além disso, essas iniciativas podem trazer benefícios significativos para as próprias organizações, como a melhoria da imagem institucional, a atração de novos clientes e a retenção de talentos, por exemplo.

Investir em projetos sociais gera promoção do desenvolvimento sustentável, fortalecimento das comunidades, colabora para fomentar as parcerias, promove responsabilidade social, além de gerar impacto positivo e engajar os stakeholders, colaborando para atrair e reter investidores, clientes e colaboradores que valorizam ações responsáveis e impactantes.

As instituições que apostam no social acreditam em um país mais forte, justo e com mais oportunidades para todos. Os investimentos feitos proporcionam mais dignidade à vida das pessoas, trazendo transformação e inclusão social, além de humanizar e abrir portas para a construção de um mundo melhor. A exemplo está o Instituto Aço Cearense, que foi criado há 15 anos pelo Grupo Aço Cearense, com o objetivo de transformar vidas, promovendo iniciativas voltadas para a educação, cultura, esporte e empreendedorismo. Só em 2024, o Instituto investiu mais de R$3.800.00,00 em ações, projetos e campanhas realizadas para 73 instituições.

Já a nível nacional, os últimos dados divulgados pela pesquisa Bisc, aportaram uma média de R$ 58 milhões em iniciativas voltadas para o âmbito social, um aumento de 29,8% em relação ao ano anterior. Um dos caminhos é o investimento em projetos de inclusão produtiva, que passam por empregabilidade e empreendedorismo.

É gratificante saber que ações de empresas privadas impactam a vida das pessoas que estão em vulnerabilidade social, contribuindo para promover o bem-estar, além de terem um papel relevante no resgate de valores, construindo e contribuindo para uma sociedade consciente e mais responsável. É preciso acreditar em um mundo melhor!

Rosemeire Matos é presidente do Instituto Aço Cearense