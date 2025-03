Transparência e Segurança no Processo de Habilitação

A implementação do monitoramento das aulas práticas de motocicleta no Ceará representa um avanço significativo para o processo de formação de novos condutores. Com essa tecnologia, garantimos maior lisura na condução das aulas, protegendo tanto os alunos quanto as autoescolas. Essa medida não apenas reforça a transparência do ensino, mas também proporciona uma camada adicional de segurança para todos os envolvidos.

A utilização de câmeras e dispositivos de rastreamento nas motos durante as aulas traz benefícios inegáveis. Em primeiro lugar, esse monitoramento impede qualquer irregularidade no processo de ensino, assegurando que os alunos realmente cumpram a carga horária exigida e adquiram as habilidades necessárias para a condução segura. Além disso, as autoescolas também se resguardam de qualquer questionamento indevido sobre a realização das aulas, garantindo que o serviço prestado esteja dentro dos padrões exigidos pelos órgãos de trânsito.

O registro das aulas permite também uma melhor avaliação do desempenho do aluno e possibilita a identificação de dificuldades individuais, permitindo que os instrutores possam atuar de maneira mais precisa na correção de falhas e na melhoria da condução. A transparência proporcionada pelo monitoramento reduz a subjetividade na avaliação do progresso do candidato.

Contudo, um questionamento inevitável surge a partir dessa nova realidade: se a tecnologia já está disponível para monitorar as aulas práticas, por que não aplicá-la também nas avaliações finais? O processo de habilitação deve prezar pela máxima transparência e justiça, e a ausência desse monitoramento nas provas pode deixar brechas para inconsistências e questionamentos sobre a equidade nas avaliações.

Se o objetivo é garantir um processo de formação de condutores cada vez mais justo e seguro, a ampliação do monitoramento para as avaliações finais seria um passo natural e coerente. Afinal, a lisura do processo de habilitação não deve se restringir apenas à fase de aprendizado, mas também à certificação final da capacidade do candidato de conduzir um veículo com segurança e responsabilidade.

Alisson Maia é vice presidente do Sindcfcs/CE, especialista em trânsito e mobilidade urbana, membro da comissão de trânsito da OAB/CE