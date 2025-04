TEA e garantia de direitos

Na noite deste 2 de abril diversos monumentos e cartões-postais em todo o planeta estarão iluminados de azul em celebração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, data criada pela ONU em 2007 e que no Brasil foi instituída em 2018. A luta das famílias atípicas, as mães, em especial, é para que as luzes do respeito e da inclusão iluminem as mentes dos governantes e de toda a sociedade pela dignidade às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Autismo não é doença, e sim uma condição neurológica, que pode afetar várias áreas, como comunicação verbal e não-verbal, habilidades sociais, comportamentos repetitivos e interesses restritos. O TEA não impede que a pessoa aprenda e se desenvolva. Não existem barreiras intransponíveis, nem limites para o desenvolvimento, a necessidade que há é de ações adequadas ao modo de aprender de cada um.

A Lei nº 12.764, conhecida como “Lei Berenice Piana”, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegurando o acesso a serviços de saúde, diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional, nutrição adequada, medicamentos e informações que auxiliem no tratamento. Também inclui em outras leis específicas de pessoas com deficiência (Lei 13.146/15.

Muito se avançou, mas uma das maiores batalhas no autismo, além do preconceito, é a garantia de direitos. Vimos em reportagem deste Diário do Nordeste que famílias sofrem com falta de medicamento, outras nem mesmo conseguiram a primeira consulta. As mães sabem que cada dia sem remédio, sem tratamento, ou mesmo sem diagnóstico, é um dia sem direitos e de maior sofrimento. Até quando?

Nas últimas eleições municipais, em todo o Brasil, cresceu o número de projetos que buscam a promoção social das pessoas com TEA. Toda boa ação é válida, mas precisa vir com consciência. Não basta as escolas aceitarem autistas para se dizerem inclusivas, ou as cidades celebrarem o Abril Azul e acharem que respeitam esta parcela de cidadãos. Inclusão sem respeito é discriminação. A Justiça precisa estar atenta.

Emanuela Diógenes é mãe atípica e advogada