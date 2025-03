Sustentabilidade: O verdadeiro passo tecnológico nas moradias

Em um mundo cada vez mais digitalizado, o conceito de uma casa ou apartamento tecnológico está em alta. A integração de aparelhos inteligentes, que automatizam funções e trazem praticidade ao dia a dia, já conquistou milhões de lares. De acordo com a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad/TIC), do IBGE, mais de 10 milhões de residências brasileiras contam com algum tipo de dispositivo smart. No entanto, embora essa tendência seja fascinante, é preciso olhar além. O verdadeiro avanço tecnológico no setor imobiliário não está apenas na automação, mas na incorporação de estruturas sustentáveis que beneficiam tanto o morador quanto o planeta.

A comodidade oferecida por tecnologias inteligentes é evidente, como controlar luzes, temperatura e até mesmo eletrodomésticos pelo celular ou por comando de voz. Porém, os maiores impactos no cotidiano surgem, na verdade, quando as residências são projetadas com a sustentabilidade como prioridade. Um bom exemplo disso é o uso de energia solar. Segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), mais de 2 milhões de lares brasileiros já utilizam essa fonte de energia renovável, resultando em contas de luz significativamente mais baixas. Imagine a diferença que faria se casas e apartamentos já fossem entregues com estrutura pronta para a instalação de painéis solares, cabendo ao morador apenas decidir utilizá-los. Além disso, o crescimento no uso de carros elétricos reforça a necessidade de residências adaptadas para o futuro. Em 2024, a venda desses veículos aumentou 89% no Brasil, evidenciando uma mudança de comportamento. Nesse cenário, o impacto de uma casa ou apartamento equipado com pontos de recarga para veículos elétricos é inegável. Ao atender a essa demanda, os imóveis não apenas agregam valor, mas também demonstram um compromisso com a sustentabilidade e com as necessidades emergentes do mercado.

Entendendo isso, é notório que a sustentabilidade não é apenas uma tendência passageira, e que ela está ligada com as expectativas de quem busca uma nova moradia. Mais do que dispositivos smart, as pessoas buscam lares que se alinhem aos seus valores e ao compromisso de construir um mundo melhor. Residências projetadas para integrar soluções sustentáveis representam o verdadeiro avanço tecnológico no setor, impactando de forma positiva não apenas os moradores, mas também o meio ambiente.