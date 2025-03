Integrando assessoria de imprensa e marketing digital: estratégias para construção de marcas sólidas

Com as mudanças na era digital, tornou-se impossível não integrar a assessoria de imprensa ao marketing digital. As estratégias de comunicação juntas são imbatíveis para a construção de uma marca sólida no mercado. A assessoria de imprensa tem ganhado cada vez mais relevância como uma ferramenta estratégica para a construção da imagem de marcas pessoais e profissionais. Já o marketing digital é fundamental para a presença nas redes sociais e a geração de leads.

As duas estratégias juntas são aliadas para trazer benefícios às marcas e aos negócios, especialmente para empresas B2B. Mesmo antes de a presença digital se tornar tão imprescindível, as empresas já utilizavam as mídias para divulgar conteúdos conquistados na mídia ou em sites institucionais. Hoje, a assessoria de imprensa ganha ainda mais importância, pois contribui para aumentar a credibilidade de profissionais e empresas. Quando a empresa ou o profissional assessorado é mencionado em matérias de jornais, sites ou participa de entrevistas em rádios, televisões ou podcasts, um terceiro formador de opinião está chancelando seu trabalho, além de conectar marcas e pessoas aos veículos de mídia.

Uma das principais vantagens de contratar uma assessoria de imprensa é o posicionamento que ela oferece, o que a difere do publieditorial. Na assessoria, incluímos os clientes em pautas relevantes, criando um interesse genuíno. Dessa forma, é possível expressar o diferencial e a essência de cada marca. O posicionamento é o que destaca as marcas de sucesso. Muitas vezes, as empresas precisam apenas de visibilidade que transmita credibilidade para alcançar seus objetivos. Contudo, o processo não é meramente operacional; é necessário um entendimento profundo, analisando cada caso para construir uma narrativa assertiva e alinhada com os valores e objetivos dos clientes.

Histórias conectam pessoas e clientes a marcas. Seja no marketing digital ou na assessoria de imprensa, toda empresa precisa se destacar no mercado, e nada melhor do que usar as ferramentas que são capazes de posicionar sua marca para obter mais crescimento e alcançar um público que você jamais imaginou. O ano começou e é hora de planejar e investir em mais visibilidade.