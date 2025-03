"Imposto de Renda 2024: O Que Você Precisa Saber para Declarar Corretamente"

A declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) é um compromisso anual de milhões de brasileiros com a Receita Federal. Para evitar erros, cair na malha fina ou pagar multas, é essencial estar atento às regras e preencher corretamente a declaração.

Nem todos são obrigados a declarar. Em 2024, deve prestar contas quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 em 2023, teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 200 mil, realizou operações na bolsa de valores acima de R$ 40 mil, possuía bens acima de R$ 800 mil, obteve ganho de capital com a venda de bens ou passou a residir no Brasil em qualquer mês de 2023.

Para facilitar o preenchimento, é importante reunir com antecedência os documentos necessários, como informes de rendimentos fornecidos pela empresa e bancos, comprovantes de despesas dedutíveis, documentos de bens e imóveis e dados bancários para pagamento ou restituição. A organização desses documentos evita erros e omissões.

As despesas dedutíveis, como gastos com saúde, educação, previdência privada e dependentes, podem reduzir o valor do imposto a pagar. No entanto, só são aceitas despesas devidamente comprovadas com recibos e notas fiscais contendo nome, CPF ou CNPJ do prestador do serviço. Um erro comum é tentar incluir despesas médicas reembolsadas por planos de saúde, o que pode gerar inconsistências na Receita Federal.

Na hora de declarar, o contribuinte pode optar pelo modelo simplificado ou completo. O simplificado é indicado para quem tem poucas despesas dedutíveis, pois aplica um desconto padrão de 20% sobre os rendimentos tributáveis, limitado a R$ 16.754,34. Já o modelo completo é mais vantajoso para quem tem muitas despesas dedutíveis, como altos gastos com educação e saúde. O próprio sistema da Receita Federal sugere a melhor opção.

Erros comuns podem levar à malha fina, como informar valores incorretos, omitir rendimentos (inclusive de dependentes), não declarar ganhos na bolsa de valores ou incluir dependentes que já constam na declaração de outra pessoa. Antes de enviar, é fundamental revisar todas as informações para evitar problemas futuros.

Outro erro frequente é esquecer de declarar rendimentos de aplicações financeiras, como rendimentos de CDBs, Tesouro Direto ou dividendos de ações, que são cruzados automaticamente pela Receita.

Além disso, quem trabalha como autônomo deve ter atenção redobrada ao informar os rendimentos. É essencial declarar os valores recebidos de cada cliente e, se aplicável, incluir o recolhimento mensal do Carnê-Leão. Omissões podem resultar em multas e problemas com a Receita Federal.

Outro ponto de atenção são as criptomoedas. Desde 2019, a Receita Federal exige que transações com moedas digitais sejam informadas, especialmente para quem realizou vendas superiores a R$ 35 mil no mês ou possuía grandes quantias em criptoativos. Deixar de declarar essas movimentações pode gerar penalidades.

O prazo para a entrega da declaração do IRPF 2024 vai até 30 de maio. Quem perder a data estará sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido. Após o envio, o contribuinte pode acompanhar sua situação no portal e-CAC, no site da Receita Federal. Caso perceba algum erro, é possível corrigi-lo enviando uma declaração retificadora.

Outra dica importante é planejar-se para o pagamento do imposto. Quem tiver imposto a pagar pode parcelar em até oito vezes, mas é importante lembrar que há acréscimo de juros pela Selic. Já quem tem direito à restituição deve ficar atento ao calendário de pagamento da Receita e garantir que os dados bancários informados estejam corretos.

Declarar o Imposto de Renda pode parecer complexo, mas com organização e atenção aos detalhes, o processo se torna mais simples. Seguindo essas dicas, o contribuinte evita dores de cabeça e, dependendo do caso, ainda pode garantir uma boa restituição. O mais importante é não deixar para a última hora e prestar atenção a todos os detalhes para evitar problemas com a Receita Federal.