Pacto pelo Novo Centro: O Primeiro Passo para Transformar Fortaleza na Cidade de 15 Minutos

Fortaleza, como outras metrópoles brasileiras, busca um centro urbano mais eficiente e integrado, garantindo moradia, trabalho, cultura e lazer acessíveis a pé ou de bicicleta em até 15 minutos.

Com apenas 24 mil moradores, o Centro de Fortaleza é majoritariamente comercial. Ainda assim, mais de 350 mil pessoas circulam diariamente em um fenômeno de deslocamento pendular — casa-trabalho e/ou casa-consumo. Esse fluxo intensifica o consumo de combustíveis, reduz o tempo com a família e impacta a qualidade de vida.

Hoje, enfrentamos uma equação urbanística de soma zero: de um lado, um ambiente de negócios vibrante, com diversos serviços públicos e privados; de outro, um território que se degrada após o horário comercial devido à ausência de vida comunitária, tornando-se inóspito fora do expediente. O processo de urbanização do Centro afastou a moradia para bairros distantes, seja pelo enobrecimento da população, seja por políticas habitacionais que deslocaram famílias de baixa renda.

É essencial que governo, setor privado e sociedade compartilhem a gestão urbana para viabilizar um Pacto pelo Novo Centro, com metas claras e sustentadas em três pilares: a) Infraestrutura e Serviços Públicos: O Poder Público deve assegurar segurança, zeladoria e serviços ampliados, funcionando 24 horas em alguns casos, inclusive nos finais de semana e feriados; b) Incentivos e Requalificação Urbana: Medidas urbanísticas e tributárias devem atrair investimentos privados em cultura, lazer e moradias acessíveis; c) Setor Privado e Desenvolvimento Local: Empresas devem priorizar a contratação de moradores, reduzindo custos, ampliando o bem-estar e impulsionando a economia.

O Pacto pelo Novo Centro é uma oportunidade de revitalizar o Centro, atraindo moradores para viver, trabalhar e usufruir de serviços e lazer. Com isso, a região se torna uma verdadeira 'Cidade de 15 Minutos', promovendo o bem-estar urbano e preservando o meio ambiente e o patrimônio histórico de Fortaleza.

Pedro Rocha é professor do Curso de Direito da UFC