Por que fazer um Mestrado Profissional em Administração?

Fazer um Mestrado Profissional em Administração é uma escolha estratégica que oferece vantagens significativas tanto na carreira quanto no desenvolvimento pessoal e profissional. O mestrado profissional concentra-se na aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em situações reais do mercado de trabalho, preparando profissionais para enfrentar desafios concretos em suas áreas de atuação. Um dos principais benefícios do mestrado profissional é a possibilidade de integrar teoria e prática de forma imediata.

Durante o curso, os alunos são expostos a situações reais que requerem soluções inovadoras e eficazes, permitindo uma aplicação direta dos conceitos teóricos em cenários cotidianos das organizações. Além disso, o mestrado proporciona uma rica rede de contatos. Os programas reúnem profissionais de diferentes setores e experiências diversas, promovendo um ambiente favorável ao networking e à troca de conhecimento.

Outra vantagem relevante é o aprimoramento das habilidades de liderança e tomada de decisão estratégica. As disciplinas do mestrado são estruturadas para preparar gestores com uma visão ampla e integradora, capazes de compreender o ambiente organizacional em sua complexidade e de conduzir equipes com eficiência. A pesquisa desenvolvida no mestrado profissional em Administração também proporciona benefícios práticos e teóricos. Ao elaborar estudos de caso, projetos aplicados ou intervenções práticas, os alunos contribuem para o avanço do conhecimento aplicado em Administração, ajudando a resolver problemas específicos de suas organizações ou setores econômicos.

Por fim, um mestrado profissional representa um diferencial significativo no currículo, agregando valor à trajetória profissional e ampliando a empregabilidade. Empresas e instituições valorizam profissionais que buscam educação continuada e estão comprometidos com a constante atualização de suas competências.

Bruno Lessa é professor do Programa de Pós-graduação da Universidade de Fortaleza