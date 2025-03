Transformar realidades pela educação

Em um mundo em constante transformação, marcado por complexos desafios, a educação convencional já não é suficiente. Basta o dado do relatório “O Futuro do Trabalho 2025”, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial (WEF), apontando que até 2025, 39% das habilidades hoje utilizadas no mercado de trabalho serão modificadas ou se tornarão obsoletas.

É preciso preparar a atual e as novas gerações para um futuro que exige criatividade e capacidade de adaptação. Nesse contexto, a educação empreendedora surge como ferramenta para formar cidadãos preparados para o mercado de trabalho e, acima de tudo, comprometidos na construção de um futuro melhor. Desafiar-se para empreender é muito mais do que abrir um negócio.

A disciplina eletiva ofertada aos alunos das Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral do Ceará, em parceria com a Secretaria da Educação do Estado (Seduc-CE), além de direcionar ações para a atuação profissional, impulsiona os jovens para serem protagonistas de suas carreiras, seja como empresários, intraempreendedores ou agentes inovadores. Dessa forma, eles podem desenvolver habilidades essenciais, como a resolução de problemas, trabalho em equipe e a comunicação. Cultivar a mentalidade de crescimento e resiliência, na qual erros são vistos como oportunidades, é fundamental para alcançar os objetivos.

Os benefícios da educação empreendedora também abrangem a formação de cidadãos mais conscientes e participantes, que saibam identificar problemas, buscar soluções e trabalhar em conjunto, transformando a realidade da comunidade em que vivem.

Na qualidade de diretora executiva da Junior Achievement Ceará (JA Ceará), comprovo diariamente que os jovens cearenses possuem esse enorme potencial. Prova disso são os resultados obtidos por alunos e escolas públicas do nosso Estado em certames nacionais. São exemplos de como se pode promover transformação social através do ensino, mesmo com desafios na educação e no mercado de trabalho. Neste ano, a JA Ceará continuará a trabalhar para formar cidadãos empreendedores em suas escolhas, criativos e mais preparados para o futuro.

Ana Lúcia Teixeira é diretora executiva da JA Ceará