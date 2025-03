Solidariedade para a perpetuação de um legado

Em meio aos desafios da assistência médica, as instituições filantrópicas desempenham um papel essencial no atendimento à população, muitas vezes complementando os serviços oferecidos pelo setor público. A Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza é um exemplo desse compromisso. Com 95% dos atendimentos destinados a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), esse hospital filantrópico se tornou um pilar no atendimento à população mais vulnerável da capital e do interior do Estado.

No entanto, manter os serviços exige um esforço coletivo e é aí que entra a solidariedade. Isto é, a sua existência não depende apenas de sua equipe médica e da gestão hospitalar, mas também do envolvimento dos governantes e da sociedade. Ao longo de toda a sua existência, a Santa Casa sempre contou com o apoio de doadores e voluntários para manter seus serviços de atendimento à saúde. Essa colaboração contínua é fundamental para a manutenção da sua missão de oferecer assistência à saúde com qualidade e dignidade.

Atualmente, 40% das despesas são cobertas por doações de pessoas que podem acontecer diretamente por pix, por meio da conta bancária ou diretamente na conta de energia. As colaborações também podem ser feitas através do Imposto de Renda. De acordo com as Leis nº 12.213/2010 e 13.797/2019, parte do IR pode ser destinado às instituições filantrópicas por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Assim, pessoas físicas podem destinar 3% no ato da sua declaração (modelo completo) e, sem custo adicional, ela será deduzida do valor a ser pago.

Esses modelos de contribuição citados facilitam a participação popular e demonstram como ações individuais podem fazer a diferença no todo. Doar 5 reais ou qualquer valor mensalmente pode parecer pouco para um doador isolado, mas, com o esforço coletivo, torna-se um suporte vital para a Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza continuar realizando suas atividades diariamente. Diante dessa realidade, apoiar a Santa Casa não é apenas um ato de caridade, mas também de amor ao próximo.

Vladimir Spinelli Chagas é provedor da Santa Casa de Fortaleza