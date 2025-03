O protagonismo feminino no setor automotivo

Por muitos anos, o setor automotivo foi visto como um território predominantemente masculino. Da indústria à comercialização, passando pelo design, engenharia e liderança, a presença feminina era discreta. Contudo, essa realidade tem evoluído de maneira elegante e irreversível — e tenho a honra de ser parte ativa dessa transformação. À frente de um grupo consolidado nesse mercado, testemunho diariamente a força e a sofisticação que a diversidade de gênero agrega aos negócios.

A ascensão feminina nesse cenário não é apenas uma questão de representatividade, mas um movimento que impulsiona inovação e resultados expressivos. Empresas que apostam na diversidade compreendem melhor os anseios de um público plural e desenvolvem estratégias mais eficazes. A mulher traz um olhar apurado, uma capacidade única de aliar técnica e intuição, além de uma visão estratégica que equilibra precisão e criatividade.

No Brasil, ainda há desafios a superar. A participação feminina em cargos de liderança no setor automotivo permanece abaixo do ideal, reflexo de uma cultura que, por muito tempo, não incentivou essa presença. No entanto, os ventos da mudança já sopram.

Cada vez mais, mulheres assumem posições estratégicas e se destacam pela competência e pela habilidade de construir ambientes produtivos. Nas concessionárias, essa presença se expande para além do atendimento: vemos mulheres ocupando cargos de gerência, supervisão e direção, contribuindo decisivamente para o crescimento sustentável das empresas.

O protagonismo feminino não é apenas uma pauta de inclusão, mas uma estratégia sofisticada de gestão. Estudos revelam que companhias com maior diversidade de gênero apresentam resultados financeiros mais robustos e ambientes de trabalho mais harmônicos. Em um setor tão competitivo, essa pluralidade de perspectivas é um diferencial inestimável.

Por isso, convido outras mulheres a abraçarem esse desafio com confiança. Esse mercado precisa da nossa visão, força e capacidade de transformar realidades. Estamos, com elegância e competência, ocupando espaços que antes nos eram negados — e essa jornada está apenas começando.

Camila Moreira é sócia e diretora de marketing do Grupo AGP