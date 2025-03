Crise de criatividade na publicidade: Como inovar em um mundo saturado?

Vamos ser sinceros: a publicidade está ficando chata. Todo dia vemos os mesmos formatos, os mesmos ganchos, os mesmos “3 tipos de…” e “os 3 gatilhos que…”. Todo mundo copia a mesma receita porque descobriram que ela funciona. Mas se todo mundo faz igual, como alguém realmente se destaca? O excesso de fórmulas prontas está transformando o mercado em um mar de repetições, onde poucas marcas conseguem realmente se diferenciar e capturar a atenção do público.

O problema não está na fórmula em si, mas no fato de que ninguém está saindo dela. Em um mundo onde somos bombardeados de conteúdo o tempo todo, a grande sacada não é apenas chamar atenção, mas ser lembrado. Parece clichê, mas a verdade é que tudo que está sendo contado hoje já foi escrito há muito tempo. Se você entender por que certas teorias foram criadas, vai superar um grande desafio: criar campanhas que realmente conectem, que tenham alma e que conversem com as pessoas de verdade, fugindo do que já está saturado.

Isso significa voltar ao básico. Temos que reabrir nossos Marketing 1.0, revisar os fundamentos e descomplicar a jornada dos clientes. Nosso papel é simples: conectar pessoas a negócios. E para isso, não existem fórmulas mágicas, porque cada negócio é único. Criatividade de verdade não vem só de seguir tendências do digital, mas de entender a essência da boa comunicação: contar histórias, despertar emoções e criar identidade. Quem souber equilibrar técnica, estratégia e originalidade vão sair na frente e conquistar relevância de forma genuína.

E tem mais um detalhe: os tempos mudaram, e os orçamentos também. Hoje, precisamos criar campanhas memoráveis com menos dinheiro e menos tempo.

Produções milionárias estão sendo substituídas por conteúdos feitos com o celular. O segredo? Fugir do óbvio. Quem continuar apostando só em "gatilhos mentais" e fórmulas prontas vai se perder no mar de conteúdos descartáveis das redes sociais, sem deixar qualquer impacto relevante.

O marketing não morreu. Ele só precisa, mais do que nunca, voltar às suas origens.

Dante Araujo é fundador da Forno Lab