Evangelização: para meditar (VII)

Apresentamos neste texto, versículos selecionados de capítulos de alguns LIVROS BÍBLICOS, conforme indicação, para leitura e exegese: (Sl 11.3) _ O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? (Rm 14.6) _ Vivam em harmonia uns com os outros. Não se deixem levar pela mania de grandeza, mas se afeiçoem às coisas modestas. Não se considerem sábios. (Mt 5.5) _ Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. (Pv 16.6) _ Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem respeita o Senhor escapa do mal. (Lc 6.41) _ Porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? (Pv 10.9) _ A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. (Am 5.24) _ Quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. (Ec 3.16) _ Neste mundo eu também reparei o seguinte: no lugar onde deviam estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é a maldade. (Fp 2.4) _ Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. (Jo 3.17) _ Deus mandou o Seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. (Mt 20.16) _ Aqueles que são os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. (Hb 11.1) _ A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. (Zc 14.17) _ Se uma nação não for adorar o Rei, o Senhor Todo-Poderoso, então não cairá chuva naquele país. (Tg 2.14) _ Que adianta alguém dizer que tem fé se ele não vier acompanhada de ações. Será que essa fé pode salvá-lo? (Is 41.13) _ Eu sou o Senhor, o Deus de vocês; eu os seguro pela mão e lhe digo: Não fiquem com medo, pois eu os ajudo. (Ec 9.17) _ É melhor ouvir as palavras calmas de uma pessoa sábia do que os gritos de um líder numa reunião de tolos. Assim, leitores e leitoras, acreditamos que estes versículos selecionados poderão proporcionar a vocês orientação e a proteção de Deus. P.S. “Eu sou o caminho, a verdade e a vida” (João 14.6)

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC