O papel do RH na transformação das favelas

A atuação do setor de Recursos Humanos (RH) nas favelas tem se consolidado como uma importante ferramenta de transformação social, capaz de romper ciclos de desigualdade e promover a inclusão econômica nas periferias. Em comunidades em situação de vulnerabilidade, onde o acesso ao mercado de trabalho é limitado, o RH emerge como um agente essencial para proporcionar mudanças significativas na vida dos indivíduos e nas próprias comunidades.

Nas favelas, as barreiras para o acesso a empregos formais são diversas: estigmas sociais, baixa escolaridade e falta de qualificação. Nesse cenário, o RH vai além da função tradicional de recrutamento e seleção, adotando uma abordagem voltada para a capacitação e o desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais. Ao fazer isso, o RH contribui não apenas para a inserção no mercado de trabalho, mas também para o fortalecimento da autoestima e da identidade dos moradores.

A capacitação profissional, quando voltada para essas comunidades, deve considerar as particularidades do contexto local. Programas de RH devem oferecer cursos que preparem os moradores para as exigências do mercado, além de orientações sobre a elaboração de currículos e a preparação para entrevistas. Isso torna o RH um facilitador da transformação pessoal e profissional, preparando os indivíduos para se destacarem em um mercado competitivo.

No Instituto Pensando Bem, acreditamos que o objetivo não é apenas encaminhar pessoas ao mercado de trabalho, mas sim prepará-las. Atuamos no antes, no durante e no depois, oferecendo assistência para quem busca uma melhoria de vida e não sabe como chegar lá.

Estamos desempenhando um papel crucial na desconstrução de preconceitos. Muitos moradores de favelas ainda são vistos como incapazes ou indesejáveis para ocupar cargos formais. Ao promover treinamento e incentivar a diversidade no ambiente corporativo, o RH contribui para quebrar esses estigmas, abrindo portas para que as favelas sejam reconhecidas como fontes de talentos criativos e resilientes.

Tatifani Herculano é coordenadora de geração de renda do Instituto Pensando Bem