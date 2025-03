A inflação de janeiro de 2025 trouxe um certo alívio para os consumidores, com uma desaceleração nos preços que impactam diretamente o orçamento das famílias. No entanto, essa queda foi impulsionada por fatores pontuais, como o Bônus de Itaipu, que reduziu a conta de luz, além das tradicionais liquidações do setor de vestuário e pequenos ajustes nos serviços de comunicação. Essa conjuntura favorável pode dar uma falsa sensação de estabilidade, mas não necessariamente se traduz em uma tendência sustentável de redução do custo de vida.

O grande desafio está na permanência das pressões inflacionárias em itens essenciais, como alimentos e transporte. Esses segmentos continuam registrando altas, o que pode comprometer o poder de compra da população nos próximos meses. O aumento no preço dos alimentos, por exemplo, está diretamente ligado a fatores como variações climáticas e custos logísticos, que seguem elevados. Já o transporte, influenciado pelo preço dos combustíveis, pode manter a inflação sob pressão, anulando os efeitos positivos observados em janeiro.

Portanto, apesar da desaceleração momentânea, o consumidor deve manter a cautela e não relaxar no planejamento financeiro. As despesas recorrentes, como alimentação e transporte, tendem a consumir uma fatia considerável da renda, e qualquer aumento nesses setores pode impactar significativamente o orçamento familiar. Além disso, políticas monetárias e decisões macroeconômicas também influenciarão o comportamento dos preços nos próximos meses, exigindo atenção redobrada de quem busca manter o equilíbrio financeiro.

Diante desse cenário, é essencial que as famílias adotem estratégias para lidar com a instabilidade inflacionária. Reduzir gastos supérfluos, buscar alternativas mais econômicas e acompanhar de perto os movimentos da economia são medidas fundamentais para evitar surpresas desagradáveis. A inflação pode ter dado um respiro, mas a realidade ainda exige planejamento e prudência para enfrentar possíveis novos aumentos de preços no futuro próximo.

Bruno Henrique é economista e sócio da Repense Inteligência Financeira