A importância de pensar a sustentabilidade na construção civil

Ao longo de décadas, vimos a evolução de empreendimentos que antes se concentravam apenas no luxo e na sofisticação, mas que hoje precisam aliar esses atributos à responsabilidade ambiental, social e econômica. A sustentabilidade é, afinal, a nova métrica de valor nos empreendimentos imobiliários e se tornou um pilar estratégico na construção civil.

As construtoras precisam enxergar essa mudança como uma oportunidade de liderar pelo exemplo. Empreendimentos de alto padrão têm o potencial de não apenas oferecer qualidade de vida aos seus moradores, mas também gerar impactos positivos para o entorno e para o planeta. A criação de certificações e selos de sustentabilidade, que hoje em dia as construtoras se preocupam e buscam alcançar é uma boa forma de mostrar o compromisso com práticas sustentáveis, e reflete essa visão de que é possível construir com eficiência, beleza e respeito ao meio ambiente.

No entanto, pensar em sustentabilidade exige ir além de soluções pontuais. Incorporar tecnologias que otimizam recursos, como sistemas de reaproveitamento de água, geração de energia solar e arquitetura biofílica, é apenas o começo. O verdadeiro diferencial está em adotar uma abordagem holística, considerando desde a escolha de materiais com menor pegada de carbono até a construção de espaços que promovam o bem-estar e incentivem conexões mais harmoniosas entre as pessoas e a natureza.

Além disso, há um fator que não pode ser negligenciado: o cliente está cada vez mais atento e exigente. Ele não busca apenas um lugar para morar, mas um ambiente que represente seus valores e um estilo de vida mais consciente. Por isso, empreendimentos com ideais sustentáveis não são apenas um diferencial competitivo, mas também uma resposta direta às expectativas de um público que deseja alinhar suas escolhas pessoais às demandas globais por um futuro mais equilibrado.

Estamos vivendo uma nova era no mercado imobiliário, em que o verdadeiro luxo não se mede apenas pelo design ou localização privilegiada, mas pela capacidade de contribuir para um mundo mais sustentável. Esse é o compromisso que precisa nortear cada decisão nos projetos das empresas da construção civil. Afinal, construir com sustentabilidade é construir para o futuro.

Monia Machado é diretora de operações da Mota Machado