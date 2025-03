Dores nos joelhos e no quadril

No dia a dia dos consultórios, não é difícil encontrar pacientes que apresentem queixas de dores nos joelhos, nos quadris, ou em ambos os locais. Esse tema merece muita atenção, especialmente quando se considera a frequência de doenças degenerativas nestas articulações, como a osteoartrite, também conhecida como osteoartrose, ou também como artrose. Mais comum em idosos, essa doença envolve um processo inflamatório e degenerativo da articulação, que leva à lesão da cartilagem que reveste as extremidades dos ossos, evoluindo, com o tempo, para a diminuição progressiva do espaço articular, que pode resultar em dor, em rigidez e em limitações funcionais.

Um aspecto importante a se chamar atenção é a interconexão entre as articulações do joelho e do quadril. Embora sejam estruturas separadas, ambas podem ser afetadas por mecanismos semelhantes, como a sobrecarga, que pode ser causada pelo excesso de peso corporal, por alterações anatômicas individuais ou, de forma secundária, por doenças inflamatórias sistêmicas, por lesões traumáticas ou em razão de atividades de alto impacto, acelerando a progressão dessa doença.

Outro ponto a se considerar é a compensação funcional, que ocorre quando uma articulação é afetada (por exemplo, o joelho) e o corpo tende a compensar o movimento com outras articulações, levando à queixa de dor nos quadris, no tornozelo e até mesmo na coluna lombar.

Ter uma prática regular de exercícios físicos, especialmente de treino de força (musculação), ou exercícios de baixo impacto, além da promoção do controle de peso corporal, podem reduzir a pressão sobre as articulações e minimizar a evolução do processo degenerativo.

É importante, ao início dos sintomas, sempre buscar a orientação de um médico ortopedista qualificado, que seja membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia (SBOT), para uma avaliação cuidadosa e o tratamento apropriado, considerando a saúde global do paciente e não apenas a articulação lesionada. Essa atitude preventiva vai contribuir para um tratamento eficaz e permitir que os indivíduos continuem ativos e saudáveis por longos anos.

Rafael Leitão é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - Regional Ceará (SBOT-CE)