Problemas na cicatrização da cesárea

A cesariana é um dos procedimentos mais comuns no mundo, sendo responsável por milhões de nascimentos todos os anos. Embora seja uma intervenção essencial em muitas situações, seus impactos a longo prazo ainda são subestimados. Entre eles, a istmocele, uma falha na cicatrização da parede uterina, tem ganhado destaque como um problema significativo para a saúde reprodutiva feminina. Esse defeito na cicatriz da cesárea pode causar acúmulo de sangue menstrual na cavidade uterina, levando a inflamações, infecções e sintomas como sangramento uterino anormal, dor pélvica crônica, dificuldade para engravidar e até complicações obstétricas em futuras gestações.

Estudos recentes indicam que diversos fatores podem contribuir para o desenvolvimento da istmocele, incluindo o número de cesáreas realizadas, a técnica cirúrgica empregada e características individuais da paciente.

Felizmente, os avanços na medicina têm proporcionado um diagnóstico mais preciso e tratamentos mais eficazes. Métodos de imagem como a ultrassonografia transvaginal com preparo adequado e a ressonância magnética possibilitam a identificação detalhada da istmocele, permitindo uma abordagem terapêutica mais direcionada. Para mulheres sintomáticas, opções de tratamento minimamente invasivas, como a histeroscopia e a laparoscopia, oferecem alternativas seguras e eficazes para corrigir o defeito na cicatriz uterina, restaurando a função normal do útero e melhorando a fertilidade.

A 5ª edição do Salvata Experience, que acontecerá nos dias 28 e 29 de março, em Fortaleza, reunirá especialistas de renome nacional e internacional para discutir a istmocele e outros

temas relevantes da saúde feminina. Durante o evento, serão apresentadas as mais recentes evidências científicas e experiências cirúrgicas no tratamento dessa condição, além de estratégias inovadoras para diagnóstico precoce e terapias personalizadas. Compreender a istmocele e suas implicações é essencial para garantir a saúde ginecológica e reprodutiva das mulheres, promovendo uma melhor qualidade de vida e ampliando as possibilidades de tratamento para aquelas que enfrentam esse desafio.

Andreisa Bilhar é médica e professora da UFC