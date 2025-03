NRF 2025: tendências e impactos no comércio varejista de Fortaleza

Realizada em Nova York no mês de janeiro, a NRF 2025 trouxe reflexões valiosas para o varejo mundial e, em especial, para o cearense. O evento mais uma vez demonstrou por que é considerado o maior encontro global do setor, com palestras e inovações que nos desafiam a pensar no futuro. Para nós, cearenses, é relevante refletir sobre as possibilidades de aplicação dessas tendências em nosso contexto local.

Entre os diversos temas abordados, quatro se destacaram: inteligência artificial, experiência do cliente, sustentabilidade e a valorização das pessoas. Assuntos que certamente serão debatidos na 19ª edição dos Cenários do Varejo 2025, evento a ser realizado no dia 3 de abril no shopping RioMar Fortaleza.

A inteligência artificial (IA), protagonista nas discussões durante a Feira, está transformando o varejo ao otimizar processos como controle de estoque, precificação e logística, além de oferecer soluções personalizadas para melhorar a experiência do consumidor. Em Fortaleza, a adoção de IA pode significar ganhos em eficiência e uma relação mais estreita entre o cliente e as marcas locais.

Durante a NRF, ficou evidente que o cliente busca marcas que entreguem valor emocional e conveniência. Em nossa cidade, onde a hospitalidade é uma característica marcante, podemos explorar essa vocação para criar experiências autênticas e encantadoras, valorizando a cultura local e as relações de proximidade.

A sustentabilidade também foi tema central. No contexto global, consumidores estão cada vez mais atentos ao impacto ambiental das marcas que escolhem. No contexto local, temos a oportunidade de investir em práticas sustentáveis que não apenas atendam às demandas dos consumidores, mas contribuam para a preservação do meio ambiente. Isso inclui desde a adoção de embalagens biodegradáveis até o incentivo à economia circular e ao consumo consciente.

Durante o evento, ficou muito patente a ideia de que investir em capacitação e engajamento das equipes é essencial para o sucesso do varejo. Precisamos continuar apostando no desenvolvimento humano, promovendo formações que não apenas aprimorem competências técnicas, mas que fortaleçam o senso de pertencimento dos trabalhadores. É trazer o trabalhador para dentro da empresa, fazendo-o sentir-se pertencente e motivado. Não se trata apenas de formar bons vendedores, mas de formar melhores pessoas.

A NRF 2025 nos deixou uma mensagem clara: é preciso inovar e adaptar-se às mudanças com coragem e visão. No varejo cearense, temos o desafio de aliar tradição e modernidade, criando um cenário que seja tecnológico, humano e sustentável.

Assis Cavalcante é presidente da CDL de Fortaleza.