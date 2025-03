Saúde Mental no Trabalho

Em meus atendimentos tenho notado cada vez mais pessoas chegando esgotadas, sem energia, com uma sensação de estar "no limite". Muitas vezes, o diagnóstico rapidamente fica claro, síndrome de burnout. Esta condição, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), é o esgotamento físico e mental causado pelo estresse crônico no ambiente de trabalho. Por vezes, é como se a pessoa estivesse vivendo em um ciclo sem fim de exaustão, falta de motivação e até mesmo sentimento de incapacidade.

Isso pode acontecer, pois o trabalho é onde passamos a maior parte dos nossos dias, buscando cumprir prazos, metas e expectativas, muitas vezes acima do que podemos oferecer. Vivemos em uma cultura que glorifica o excesso de atividades, em que ficar na empresa até tarde, abrir mão de fins de semana, responder e-mails fora do expediente pode parecer normal. Porém, o custo emocional é alto.

Ao não respeitarmos nossos limites, corremos o risco de transformarmos o prazer do trabalho em uma fonte de sofrimento. Sinais como insônia, irritabilidade, cansaço extremo e até dores físicas são alarmes que o corpo dá quando algo não está bem.

Busque auxílio psicológico para que você aprenda a lidar com o que está sentindo. O tratamento da síndrome de burnout é multidisciplinar e envolve psicoterapia, medicamentos, atividade física, alimentação saudável e apoio social e de familiares.

Na sociedade em que estamos vivendo se desconectar pode parecer difícil, mas é essencial para evitar o burnout. Por exemplo, planeje um tempo para você, pode ser um dia na praia, um piquenique no parque, ou até uma viagem curta. Respeite seu corpo e sua mente, e não tenha medo de dizer "não" quando ultrapassar seus limites. É um exercício de autocompaixão e autocuidado.

Lembre-se que cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física. Tenha momentos de descanso, se não puder tirar férias, tente viajar ou fazer um passeio diferente durante o fim de semana. Faça pausas durante o dia para desacelerar a mente.

O equilíbrio é a chave para uma vida mais leve. Caso perceba que está negligenciando esse cuidado, procure ajuda. A saúde mental é o maior presente que você pode dar a si mesmo.

Alessandra Augusto é psicóloga