Odoguiinha: expressão, conexão e paixão

A música é uma das formas mais poderosas de expressão humana. Ela tem o poder de transmitir emoções, contar histórias e unir pessoas de diferentes culturas e origens. A importância da música como forma de expressão não pode ser subestimada, pois ela permite que as pessoas se conectem, se expressem e se identifiquem com diferentes sonoridades e ritmos.

A música possui o poder de tocar nossas almas e despertar emoções que muitas vezes não conseguimos colocar em palavras. Ela é capaz de nos transportar para universos paralelos, nos ajudando a escapar da realidade e nos conectando conosco de uma maneira única e especial. Através da música, podemos expressar nossos sentimentos mais profundos e compartilhar nossas experiências com o mundo.

Eu, Douglas Fernando, conhecido como Odoguiinha, tenho uma trajetória artística marcada por uma paixão imensa pela música, pela cultura pernambucana e pela comunicação. Comecei minha carreira como dublê em novelas do SBT e RecordTV, mas logo percebi que minha verdadeira vocação estava na música. A partir daí, me tornei cantor e trompetista e hoje estou inserido em diversas frentes artísticas.

A Orquestra de Frevo, na qual toco, é uma das minhas maiores paixões, pois me permite levar a energia do frevo, um ritmo típico de Pernambuco, para o mundo.

A música, para mim, é uma forma de me expressar e conectar com o público. Cada show é uma nova experiência, e o frevo, especialmente, tem uma energia contagiante que me motiva a continuar compartilhando nosso patrimônio cultural. O trabalho como trompetista na Orquestra de Frevo também é uma forma de preservar e divulgar a história de Pernambuco, levando a força desse ritmo para as ruas.

Minha carreira é um reflexo do meu amor pela arte e pela comunicação. Embora tenha começado como ator e dublê, encontrei na música meu verdadeiro caminho, e é nela que busco me reinventar a cada dia.