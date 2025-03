Evangelização: para meditar (VI)

Apresentamos versículos selecionados de capítulos de alguns LIVROS BÍBLICOS, para leitura e exegese. Cremos ser o, SENHOR DEUS, o nosso abrigo e pedimos-lhe para sempre permanecer junto a nós, obrigado. (2 Cr 19.7) _O Senhor, nosso Deus, não tolera os que cometem injustiça, nem os que usam dois pesos e duas medidas nos julgamentos, nem os que aceitam vantagens para distorcer a justiça. (Pv 11.6) _A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. (Sl 58.2) _Será que vocês, autoridades, dão sentenças justas? Será que julgam com justiça as pessoas? (Rom 12.17) _Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. (Sl 119.2) _Felizes os que guardam os Mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. (Gl 5.6) _Quando estamos unidos com Cristo Jesus, o que importa é a fé que age por meio do amor. (Sb 1.1) _ Amem, a justiça, todas as autoridades do mundo; tenham bons pensamentos e respeito do Senhor e, com coração sincero, procurem conhecê-lo. (Zc 14.1) _ Está chegando o dia em que o Senhor Deus julgará as Nações. (2 Tim 4.7) _Combati o bom combate, terminei a minha corrida, conservei a fé. (Jo 3.20) _Mas todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. (Lc 11.17) _O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído; a família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. (Mt 11.6) _Felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim! (Tg 3.16) _ Onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. (Lc 12.2) _ Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. (Mt 19.17) _ Se você entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. (Ec 1.14) _Eu tenho visto tudo o que se fez no mundo e digo: Tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Apresentamos, pois, estes versículos, procurando desenvolver uma missão evangelizadora, buscando a orientação e a proteção de Deus. P.S. “Eu sou o caminho, a verdade e a vida” (João 14.6)

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC