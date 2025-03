ACERT: 48 anos de compromisso no Ceará

Ao longo de quase cinco décadas de atuação, a Associação Cearense de Emissoras de Rádio e TV - Acert, tem desempenhado um papel crucial na integração das emissoras de rádio e televisão do estado, sendo responsável por promover o fortalecimento dessas mídias, tão presentes e influentes no cotidiano dos cearenses.

Avançamos! São 48 anos de trabalho, dedicação, sobretudo, de um importante reconhecimento da entidade como um símbolo de união e colaboração entre as emissoras de comunicação. Com sucessivas gestões proativas, buscamos não apenas manter a relevância no cenário atual, mas também ampliar nosso papel institucional como um agente de transformação social. Para isso, a Acert tem sido plataforma para o desenvolvimento de projetos inovadores, inspirados pela força do rádio e da tv, e se empenhado em diversas iniciativas que visam criar um impacto positivo na sociedade cearense, promovendo educação, engajamento social e visibilidade para questões de grande importância para a população.

Um grande exemplo, a parceria entre a Acert e a Santa Casa de Fortaleza. Estamos lançando campanha solidária, mobilizando associados e a comunidade em geral, para colaborarem na manutenção dos serviços de saúde da instituição, que é referência no Ceará. Uma ação que provoca o poder transformador da solidariedade, convidando os cearenses a doarem qualquer quantia através do número 0800-0420108, destacando não só a necessária captação de recursos, mas também a conscientização da população sobre a importância de apoiar instituições filantrópicas, fundamentais para a saúde pública. A Santa Casa, que já fez uma média de cinquenta cirurgias por mês, faz apenas dez atualmente, por falta de capacidade financeira. Podemos juntos mudar essa realidade prestando um grande serviço à população.

Em 48 anos de história, a Acert reafirma seu compromisso com a radiodifusão como um bem cultural e social, sempre em sintonia com as necessidades da comunidade e com a evolução do setor. Parabéns, Acert! Que venham mais anos de contribuições valiosas para o fortalecimento das emissoras de radiodifusão e para a transformação positiva da sociedade.

Carmen Lúcia Rocha Dummar Azulai é presidente da Acert