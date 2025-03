No dia 20 de março, celebramos o Dia Mundial da Saúde Bucal, um momento crucial para refletirmos sobre a importância dos cuidados com a boca e seu impacto na saúde geral. Como cirurgião-dentista, vejo diariamente o quanto a saúde bucal ainda é subestimada, quando, na verdade, ela está diretamente ligada ao bem-estar de todo o corpo.

Infecções bucais, como a doença periodontal, não afetam apenas os dentes e gengivas. Elas podem agravar problemas cardiovasculares, dificultar o controle do diabetes e até aumentar os riscos na gestação. Por exemplo, a periodontite, uma infecção das gengivas causada pelo acúmulo de placa bacteriana, pode dificultar o controle dos níveis de glicose no sangue, tornando o diabetes mais difícil de manejar.

A boa notícia é que a prevenção é simples e acessível: escovação correta, uso do fio dental, visitas regulares ao dentista e uma alimentação equilibrada fazem toda a diferença. Mas é preciso mais do que conscientização, o acesso à saúde bucal deve ser ampliado para que todos possam se beneficiar desses cuidados.

Infelizmente, no Brasil, ainda há uma grande desigualdade no acesso a serviços odontológicos de qualidade. Muitas pessoas só procuram o dentista quando já estão com dores ou problemas avançados, o que reforça a necessidade de políticas públicas que ampliem a oferta de atendimentos preventivos e educativos. Projetos sociais e clínicas-escola, como as oferecidas por universidades, desempenham um papel fundamental nesse cenário, garantindo atendimento a quem mais precisa.

Neste Dia Mundial da Saúde Bucal, reforço um alerta essencial: cuidar da boca é cuidar do corpo. Um sorriso saudável não é apenas uma questão de estética, mas de saúde e qualidade de vida. Precisamos incentivar hábitos preventivos e garantir que mais pessoas tenham acesso ao atendimento odontológico, pois a saúde bucal deve ser um direito de todos.