O Nordeste é Fashion

O setor de confecção no Brasil enfrenta desafios constantes, mas também oportunidades promissoras, especialmente no Nordeste. Em um cenário marcado por dificuldades estruturais e concorrência crescente, é essencial que confecções, oficinas de costura, private labels e marcas autorais adotem estratégias inovadoras para crescer e se destacar.

O mercado atacadista de roupas no Ceará tem sido cada vez mais dinâmico e promissor, com forte presença no cenário nacional. Localizado estrategicamente no Nordeste, o estado é um polo importante de produção e distribuição de vestuário, atendendo não apenas à demanda local, mas também de outros estados da região e até do Sul e Sudeste do Brasil. Com a chegada de 2025, a expectativa é que o setor continue em expansão, impulsionado por tendências de consumo, inovações tecnológicas e um ambiente econômico em recuperação. Mas dominar o território nacional, é preciso se preparar!

A expectativa é que o mercado atacadista de roupas do Ceará continue crescendo, com uma projeção de expansão entre 6% e 8% ao ano até 2025, considerando o aumento da demanda interna e as oportunidades no mercado externo. A diversificação dos canais de venda, incluindo o fortalecimento do comércio eletrônico e a adoção de novas tecnologias, será essencial para o fortalecimento do setor. A crescente popularização da "moda rápida" e o aumento das vendas por meio de plataformas digitais também devem impulsionar significativamente o volume de negócios do atacado. Empresas que investirem na digitalização e criarem estratégias de marketing eficientes no offline conseguirão aproveitar melhor esse crescimento.

E para ajudar as confecções a navegarem por esse novo cenário, o Nordeste Fashion Fígital chega como o primeiro grande treinamento da Costurando Sucesso na região! Um evento imperdível que une estratégias digitais e vendas físicas para transformar sua confecção em um verdadeiro case de sucesso.

Vivemos em um momento onde consumidores estão cada vez mais conectados, exigindo que as confecções invistam em tecnologia, desde a gestão de pedidos até a estratégia de venda e relacionamento com o cliente. O uso de plataformas digitais para divulgação e comercialização de produtos tornou-se um diferencial competitivo, permitindo que pequenas e médias empresas ampliem sua presença no mercado. Mas será que isso significa que o varejo físico morreu? De forma alguma. Pelo contrário, grandes marcas estão encontrando formas de integrar os mundos online e offline, criando estratégias omnichannel que garantem uma experiência de compra mais fluida e personalizada. No Nordeste Fashion Fígital, você aprenderá como aplicar essa estratégia na sua confecção!

Se você quer fazer parte dessa nova era da moda, fortalecer sua confecção e se preparar para um mercado cada vez mais competitivo, não pode ficar de fora do Nordeste Fashion Fígital. A transformação começa agora, dias 10 e 11 de março, e as vagas são limitadíssimas!

O futuro da confecção está na capacidade de adaptação e inovação. Aqueles que souberem alinhar gestão eficiente, tecnologia e branding terão um caminho promissor pela frente. A sua confecção está pronta, ou prefere ficar para trás?

Eduardo Cristian é sócio Fundador da Costurando Sucesso