Koo encerra atividades no Brasil após 'boom' e internautas lamentam

O aplicativo Koo anunciou nesta quarta-feira (3) o encerramento de suas atividades no Brasil. A plataforma alegou "ambiente de financiamento ruim" na declaração publicada no X, antigo Twitter.

"Koo anuncia seu encerramento hoje devido a um ambiente de financiamento ruim. Obrigado por tudo Brasil. Nós amamos vocês. O passarinho amarelo diz um último adeus...", escreveu a empresa.

A publicação teve mais de 20 mil curtidas e quase mil comentários. "Obrigado por todas as lindas mensagens de despedida. Tão sincero. Não se preocupe. Sempre teremos boas lembranças um do outro. Interagir com sua positividade, por mais curta que tenha sido, foi um romance que sempre valorizaremos", comentou o perfil da organização.

A rede social Koo viralizou no Brasil em 2022. Lançado dois anos antes na Índia, o aplicativo, semelhante ao Twitter, surgiu com a proposta de ser um substituto da rede do passarinho azul.

Ele chamou a atenção dos brasileiros pelo nome e gerou diversas piadas de duplo sentido. "Meu objetivo é ter o maior Koo do Brasil", escreveu Felipe Neto na época. "Devo ser muito besta, qualquer variação de trocadilho com o Koo app e eu já dou risada, que saco", brincou outra usuária.