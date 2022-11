Koo App vira assunto nas redes sociais e é apontado como substituto do Twitter

A rede social Koo virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais pelo Brasil nesta sexta-feira (18). Lançado em 2020 na Índia, o aplicativo, semelhante ao Twitter, promete ser o substituto da rede do passarinho azul. Mas ele chamou a atenção mesmo pelo nome.

As piadas, claro, encheram as redes no início desta tarde. Usuários comuns e até famosos brasileiros começaram a brincadeira com o novo aplicativo, fazendo piadas de duplo sentido e conseguindo milhares de curtidas.

Koo App

"Meu objetivo é ter o maior Koo do Brasil", escreveu Felipe Neto, em um tuíte que conseguiu mais de cinco mil curtidas em pouco menos de uma hora.

"Devo ser muito besta, qualquer variação de trocadilho com o Koo app e eu já dou risada, que saco", brincou outra usuária. Segundo as redes sociais, o aplicativo do Koo já teria apresentado instabilidade após alta demanda do público brasileiro.

Foto: reprodução/Twitter

Agora, segundo a co-fundadora do aplicativo, Aprameya Radhakrishna, que concedeu entrevista ao portal Deccan Herald, os desenvolvedores da empresa já estão preparando um botão de migração entre o Twitter e o Koo.

Mastodon

Anteriormente, o Mastodon, outra rede social semelhante ao Twitter, havia sido apontado como o novo substituto. Entretanto, a dificuldade para criar uma conta e a confusão com os múltiplos servidores travou o crescimento no número de usuários.

As especulações começaram após Elon Musk, dono da Tesla, comprar o Twitter e iniciar o processo de mudanças na empresa. Entre as mudanças, ele propôs a cobrança pelo selo de verificação de contas, além de promover demissão em massa entre os funcionários.