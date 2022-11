Mastodon: conheça a rede social cotada para substituir o Twitter

Com os rumores do fim do Twitter, portais especializados em tecnologia começam a apontar o que pode ser o substituto da plataforma de Elon Musk. O Mastodon, criado pelo jovem programador alemão Eugen Rochko, é a grande aposta dos veículos especializados.

A ferramenta funciona no mesmo estilo que a plataforma de Musk, ou seja, um microblog. Recentemente, o fundador e CEO do Mastodon compartilhou que a rede social ultrapassou mais de um milhão de usuários.

Porém, apesar de estarem inseridas no mesmo contexto, as duas redes sociais são bem diferentes.

Principais informações sobre o Mastodon

Posts se chamam "Toots" e podem ter 500 caracteres; Possível enviar imagens e vídeos, além de curtir e compartilhar posts de outras pessoas. Usuários participam de servidores moderados por grupos ou indivíduos; As mensagens têm diferentes opções de privacidade: aparecem no feed geral, da comunidade, apenas as publicações listadas como públicas, enquanto os envios privados se limitam apenas aos próprios seguidores.

Diferenças entre Twitter e Mastodon

Legenda: Home de nova plataforma lembra muito a home do Twitter Foto: Reprodução/Mastodon

As duas redes sociais possuem ferramentas semelhantes, como curtir, comentar e compartilhar publicações.

Entretanto, na plataforma de Musk, todos os usuários são cadastrados no mesmo servidor, ou seja, todos estão sob o mesmo teto. Enquanto no Mastodon, a dinâmica é um pouco diferente.

O código-fonte do Mastodon é aberto, de livre acesso e reprodução. Com isso, qualquer desenvolvedor pode criar seu próprio servidor, com suas próprias regras de moderação de conteúdo e foco de discussão.

Ao criar sua conta no Mastodon, é necessário escolher um dos milhares servidores, como o “mastodon.social”, que é comandado pelo próprio Eugen Rochko, ou qualquer outro que você tenha se identificado.

Ao escolher o servidor, o nome de usuário receberá ele como sobrenome.

Interação entre usuários

Qualquer usuário pode interagir normalmente com outros cadastrados em outros servidores. Seguindo, acompanhando as publicações, mandando mensagens diretas e muito mais.

Outro ponto de diferença são as publicações. No Twitter, temos os famosos tweets que podem ter até 280 caracteres, enquanto no Mastodon os posts são chamados de Toots e tem um limite de até 500 caracteres.