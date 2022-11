WhatsApp lança recurso para pesquisar empresas diretamente no app

O WhatsApp lançou, nesta quinta-feira (17), a funcionalidade de encontrar o contato de empresas diretamente no aplicativo. O recurso já está em testes para usuários do Brasil.

A opção de buscar estabelecimentos está no menu 'Nova conversa'. Ao clicar em 'Empresas', o usuário é levado a uma página onde pode escolher que tipo de empresa procurar.

É possível visualizar as empresas próximas do seu endereço por categoria, como restaurantes, cafeterias e mercearias. No perfil de cada empresa, é possível ver o horário de funcionamento, o endereço e a distância para a localização do usuário.

O aplicativo oferece também uma caixa de pesquisa, onde é possível buscar qualquer empresa pelo nome. As buscas não serão vinculadas às contas dos usuários.

Há uma área de destaque para as empresas verificadas pelo WhatsApp, que já passaram pela autenticação da conta comercial.

Segundo o WhatsApp, o recurso começou a ser lançado no Brasil, na Colômbia, na Indonésia, no México e no Reino Unido. Com a funcionalidade, os usuários não precisarão salvar os contatos das empresas ou pesquisar os números em outros sites, segundo a plataforma.

A plataforma estuda lançar também um recurso para que os usuários façam pagamentos diretamente nas conversas, usando cartões de crédito ou débito. O recurso será testado no Brasil, com várias parcerias de pagamento, ressaltou o WhatsApp.

Como pesquisar empresas?

Legenda: Passo a passo para procurar empresas no WhatsApp Foto: Divulgação/WhatsApp