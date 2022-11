WhatsApp libera função de criação de enquete para todos os usuários; saiba como usar

O aplicativo de mensagens WhatsApp lançou uma nova função aos usuários nesta semana. Agora é possível criar enquetes dentro das conversas. Para utilizar o novo recurso é preciso atualizar o app nas lojas Android ou iOS.

Ao abrir uma caixa de conversa com um usuário ou em um grupo, o usuário precisa abrir a opção "anexo", onde aparecerá a opção "enquete". Nela, é possível fazer uma pergunta com até 12 alternativas de resposta.

Veja como usar ferramenta no iOS e no Android:

Legenda: Versão de enquete no iOS Foto: Reprodução/WhatsApp

Legenda: Criação de enquete em versão android Foto: Reprodução/WhatsApp

Após criar a enquete, basta enviá-la para a conversa. Quando a enquete tiver as respostas, é possível visualizar quem votou em cada opção na seção "dados da enquete", acessada pela opção "ver votos".

Se a função "enquete" não aparecer no chat, o usuário precisa fazer a atualização do aplicativo pela App Store, caso use iPhone, ou Play Store, caso use Android.

Por enquanto, a nova função está disponível apenas para smartphones, sem previsão para a inclusão na versão web do aplicativo.