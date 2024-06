Como desativar comentários públicos em stories do Instagram? Entenda nova funcionalidade

O aplicativo Instagram incluiu um novo recurso na plataforma. Agora, os usuários podem deixar comentários públicos nos Stories, o que funciona de forma similar às respostas nas publicações comuns no feed da rede social. Entretanto, seguindo a característica desse tipo de postagem, o comentário dura somente até o conteúdo original desaparecer e pode ser conferido por qualquer pessoa que tenha acesso ao seu post.

Muitos usuários foram surpreendidos com a novidade ao abrir o aplicativo nessa quinta-feira (20). Ao abrir a plataforma e a função Storie, a seguinte mensagem surgiu: “Adicione comentários aos Stories dos seus amigos. Os comentários ficam visíveis para todos que visualizam o Story”.

Assim que a pessoa publica um story, ela é notificada que outros indivíduos podem deixar comentários no conteúdo temporário.

Ao receber um comentário, o dono da postagem pode excluir o texto, bloquear a conta, denunciar ou mandar uma mensagem direta para continuar a conversa. Tudo indica que a função chegará aos poucos para todos, mas não há como saber exatamente quando isso vai acontecer.

Desativar os comentários nos Stories

Quem não gostou da nova função pode desativá-la. O dono do perfil pode abrir as configurações do Instagram para definir se vai ou não permitir os comentários nos Stories.

Como desativar

Abra a tela de publicação de um story; Toque sobre o botão de engrenagem, no canto superior direito; Toque em Story; Deslize a tela até a seção "Comentários" e toque em "Permitir comentários"; Escolha a opção adequada

Se deixar ativada a função, qualquer pessoa — seguidor ou não — poderá digitar algo no post temporário. E ainda não está claro se o dono da publicação poderá apagar o comentário.