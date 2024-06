Marca chinesa Tecno chega ao Brasil com celulares por menos de R$ 2 mil; veja modelos

A marca chinesa Tecno anunciou, nessa segunda-feira (17), a chegada oficial ao Brasil. A produtora de celulares desembarca no mercado nacional com dois modelos intermediários de smartphones, com preços abaixo dos R$ 2 mil: o Spark 20 PRO e o Pova 5.

Os aparelhos possuem designs voltados para objetivos diferentes: enquanto o primeiro é direcionado ao público que prioriza fotografia, o segundo possui recursos que visam agradar os membros do mundo gamer. O sistema operacional de ambos roda a versão Android 13 e eles não possuem tecnologia 5G.

Os dois modelos de smartphones possuem recursos como telas grandes, câmeras de alta resolução, baterias de longa duração e suporte para dois chips SIM.

Veja também Tecnologia Ferramenta do Google deve facilitar remoção de informações pessoais da web; saiba como usar Negócios Ligações excessivas e golpes: por que seus dados podem estar no submundo da internet Mundo Princesa Kalina, da Bulgária, chama atenção por 'transformações' na aparência; veja antes e depois

Modelos de celulares Tecno

Spark 20 PRO

Considerado o modelo top de linha, segundo a marca, ele chega ao Brasil com preço de R$ 1.699. O dispositivo é equipado com câmera traseira de alta resolução (108MP) e um sistema de lentes sensíveis capazes de capturar detalhes, mesmo em ambientes com pouca luz, conforme a empresa chinesa.

A câmera frontal do smarthphone, de 32MP, conta ainda com inteligência artificial própria, que promete melhorar a captura de selfies.

Ficha técnica

Tela: IPS LCD de 6,87 polegadas (aproximadamente 17,44 cm), com taxa de atualização de 120 Hz e resolução Full HD+.

Processador: MediaTek G99.

Armazenamento: 256 GB.

RAM: 8 GB.

Câmeras: 108 MP (traseira) e 32 MP (frontal).

Bateria: 5000mAh

Pova 5

O aparelho é o mais barato da marca, custando R$ 1.649, e é voltado para o público que gosta de jogar no celular. Embaixador do modelo, o atacante do Palmeiras Endrick detalhou que o smartphone possui tecnologia que visa máxima performance na execução de jogos, com um cuidado especial com a resolução, processamento e resfriamento.

Ficha técnica

Tela: IPS LCD de 6,78 polegadas (cerca de 17,22 centímetros), com taxa de atualização de 120 Hz e resolução Full HD+.

Processador: MediaTek G99.

Armazenamento: 256 GB.

RAM: 8 GB.

Câmeras: 50 MP (traseira) e 8 MP (frontal).

Bateria: 6000mAh

Onde comprar

Ao Diário do Nordeste, a Lee Trading Importação e Exportação, responsável pela distribuição dos produtos da marca chinesa no Brasil, detalhou, nesta quarta-feira (19), que os itens devem estar disponível em breve nas principais redes varejistas e e-commerces.