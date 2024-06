Ferramenta do Google deve facilitar remoção de informações pessoais da web; saiba como usar

O Google anunciou novos recursos para ajudar na manutenção do controle de informações pessoais, privacidade e segurança on-line, dessa vez por meio da ferramenta ‘Privacidade nos resultados sobre você’. A novidade foi anunciada nesta terça-feira (11), durante o evento Google for Brasil, em São Paulo.

Disponível agora no Brasil, com ela será possível, de forma simplificada, remover resultados disponíveis na Busca do Google com informações pessoais, como endereço de casa, número de telefone, e-mail ou outros dados.

O usuário interessado em realizar a ação poderá solicitar a remoção de resultados desse tipo, e o Google notificará sempre que houver resultados correspondentes na Busca. Se a intenção for mantê-los privados, é possível pedir ao Google para removê-los na própria ferramenta.

Essa, inclusive, não será a única novidade nos próximos meses. O Brasil será um dos primeiros países a ter a ferramenta estendida para documentos oficiais de identificação como CPF, carteira de habilitação e passaporte, por exemplo.

Conforme anúncio do Google, o intuito seria auxiliar os brasileiros em um melhor controle de informações pessoais na internet, além de aumentar a segurança do ambiente digital.

Como solicitar a remoção de informações pessoais na Busca do Google?

Confira o passo a passo para utilizar a nova ferramenta:

No computador, acesse pelo endereço eletrônico: goo.gle/resultsaboutyou. Já nos dispositivos móveis, abra o aplicativo Google e toque na sua foto do perfil. Em seguida, selecione "Privacidade nos Resultados sobre você".

Na segunda etapa, depois de adicionados os dados de contato nas configurações, o Google irá verificar se essas informações aparecem nos resultados da pesquisa.

A ferramenta, então, mostrará uma lista de resultados da Busca do Google que contém as informações pessoais em questão. O usuário pode ver o título, e a fonte de cada resultado e abrir a página na web.

Caso o usuário encontre um resultado que contenha suas informações pessoais e não queira que ele seja exibido na Busca, será possível clicar nos três pontos ao lado do resultado e selecionar "Remover". O Google vai analisar a solicitação e a removerá dos resultados da pesquisa se isso atender aos critérios de remoção. ​

Inteligência Artificial

Ainda durante o evento, foram anunciados outros de inteligência artificial (IA), agora em português, para as ferramentas Gmail e Docs. Outra novidade é que, a partir de agora, todos os usuários do Workspace e do Google One AI Premium no Brasil terão acesso a ferramentas que prometem otimizar a criação e edição de textos.

Legenda: Inteligência Artificial fornece sugestões personalizadas para a criação de mensagens completas e eficazes no Gmail Foto: Divulgação

De forma simples, no Gmail, a IA oferece funcionalidades que facilitam a comunicação por meio das seguintes funções:

Redação assistida de e-mails: através do botão "Ajude-me a Escrever", os usuários podem digitar o destinatário, o tópico e o tom desejado, e a IA fornece sugestões personalizadas para a criação de mensagens completas e eficazes.

Aprimoramento de rascunhos: a IA analisa rascunhos de e-mails e sugere reformulações, tornando-os mais formais, concisos, detalhados ou ajustados ao tom desejado, conforme as necessidades do usuário.

Já no Google Docs, a IA expande as possibilidades de criação e edição de textos:

Criação de documentos a partir de ideias: os usuários podem simplesmente digitar um tópico ou uma ideia inicial, e a IA gera um rascunho completo do documento.

Edição inteligente de documentos: a IA oferece comandos para reformular, tornar mais formal, conciso, detalhado ou resumir o conteúdo de documentos.

Durante o evento, também foi anunciada no Brasil a versão mais recente da IA Gemini, a 1.5 Pro. A ferramenta fica localizada no painel lateral do Workspace, junto ao Gmail, Docs, Drive, proporcionando respostas mais completas e informativas a perguntas dos usuários, além de gerar resumos, sugestões de comandos.