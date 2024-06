Celulares Android, do Google, terão recursos contra roubo e fraude no Brasil

Celulares Android no Brasil terão, a partir de julho, uma tecnologia baseada em inteligência artificial (IA) que poderá identificar quando um aparelho é furtado. O anúncio da modalidade foi realizado durante o evento Google for Brasil, que ocorre nesta terça-feira (11), em São Paulo. O País será o primeiro no mundo a testar o novo recurso.

Com a nova ferramenta, ainda em fase beta, os aparelhos roubados terão bloqueio automático da tela. Os interessados podem acessar este site para quem quiser ser notificado do lançamento da nova modalidade.

Legenda: Novidade foi lançada em evento do Google em São Paulo, nesta terça-feira (11) Foto: Geovana Rodrigues/SVM

"No Brasil, nos envolvemos ativamente em conversas com o governo brasileiro e autoridades locais com o objetivo de aumentar a segurança para usuários brasileiros do Android. Estamos colaborando de perto para garantir que nossos recursos de segurança mais recentes estejam alinhados com as necessidades e preocupações da população brasileira", diz comunicado da empresa.

O Google Play Protect também terá uma versão aprimorada visando combater tentativas de golpes e fraudes de aplicativos. Com a atualização, aplicativos que pedem dados sensíveis não poderão ser baixados, caso seja verificado o possível furto do celular. As novas versões estarão disponíveis para celulares Androids com versão 10 ou superior. Outros países irão receber a novidade ainda em 2024.

Como funcionará os novos recurso contra roubo

Bloqueio por detecção de roubo: o recurso usa a inteligência artificial para detectar se alguém rouba o celular da vítima e foge em velocidade. Serão verificados movimentos a pé, de bicicleta, moto ou veículo. Agora, a tela do dispositivo é bloqueada rapidamente.

Bloqueio remoto: o Encontre meu Dispositivo já permite que você bloqueie ou limpe remotamente um celular perdido, ou roubado. Agora, será mais rápido o procedimento, utilizando o site “Bloqueio remoto”, o Android vai permitir que o usuário faça o bloqueio da tela do dispositivo inserindo apenas o número do telefone.

Bloqueio de dispositivo o offline: o novo recurso bloqueará automaticamente a tela do celular Android caso que o aparelho esteja sem acesso à internet por muito tempo.

Google Play Protect

Legenda: A versão do Google Play Protect já existe fora do Brasil, contudo, chegará aos usuários nacionais com uma versão "aprimorada" Foto: Divulgação

Uma nova plataforma direcionada à prevenção de fraudes e golpes será lançada neste mês. A versão do Google Play Protect já existe fora do Brasil, contudo, chegará aos usuários nacionais com uma versão "aprimorada". Serão impedidos de instalação aplicativos que: