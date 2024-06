iOS 18 não funcionará em modelos específicos de iPhones; veja lista

O novo sistema iOS 18 ficará disponível para usuários da Apple a partir do segundo semestre deste ano. O comunicado foi feito pela empresa, na tarde desta segunda-feira (10), detalhando a versão 2024 do sistema operacional do iPhone.

A nova atualização não poderá ser atualizada em alguns modelos da empresa. "O iOS 18 estará disponível no segundo semestre em uma atualização de software gratuita para o iPhone XS e posterior", afirmou a Apple no comunicado oficial.

Além disso, declararam que a inteligência artificial do Apple Intelligence funciona, apenas em versão beta, nos modelos:

iPhone 15 Pro;

iPhone 15 Pro Max;

iPad e Mac com chip M1 e posterior.

Quais modelos não serão atualizados?

iPhone XR;

iPhone X;

iPhone 8;

iPhone 8 Plus e versões anteriores.

Os celulares param de funcionar?

Não. Apesar da nova atualização não estar disponível para os modelos antigos, eles não ficam inutilizados. Porém, com o tempo, alguns aplicativos perderão a funcionalidade e o suporte.