WhatsApp: Brasil envia quatro vezes mais áudios que outros países

O Brasil é um dos países que mais envia áudios no WhatApp no mundo. Mark Zuckerberg, CEO da Meta, informou, em evento nesta quinta-feira (6) que o país é um dos mais envolvidos com o aplicativo.

"As pessoas no Brasil enviam mais figurinhas, participam mais de enquetes e enviam quatro vezes mais mensagens de voz no WhatsApp do que em qualquer outro país", disse o dono do WhatsApp, Instagram e Facebook.

Ainda conforme Zuckerberg, o brasileiro utiliza o 'Zap Zap' para assuntos pessoais e profissionais.

"Um país que realmente abraçou o poder da mensagem para se conectar, expressar-se e fazer negócios. Vocês tornaram o 'Zap Zap' algo próprio e vocês estão entre as pessoas mais ativas do mundo no app", revelou.

O fundador do Facebook compartilhou a mensagem em vídeo, durante o "Meta Conversations", que ocorreu em São Paulo.

IA da Meta

A inteligência artificial da Meta, que irá integrar WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger, será lançada no Brasil em julho.

A tecnologia chegará em português e será uma espécie de assistente virtual, ou "chatbot", que poderá interagir com usuários nas redes sociais de empresas, respondendo perguntas, gerando textos e imagens.

A iniciativa irá concorrer com o ChatGPT, da OpenAI, CoPilot, da Microsoft e o Gemini, do Google.