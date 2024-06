Agência de segurança dos EUA recomenda reiniciar o celular semanalmente; saiba motivo

Estudos da Agência de Segurança Nacional (NSA) dos Estados Unidos indicam que a ação de reiniciar o celular deve ser realizada, no mínimo, uma vez por semana. Em um documento divulgado recentemente, o órgão diz que, ao ligar e desligar os aparelhos, é afastada a ameaça de spear-phishing, ataque hacker que pode levar à instalação de programas que visam a espionagem e a coleta de dados privados, geralmente realizados por meio de e-mails.

Por parecerem reais ao destinatário, o usuário é incentivado a compartilhar detalhes confidenciais com o invasor. As informações são do jornal Estadão.

Veja também Tecnologia União Europeia investiga se Facebook e Instagram provocam comportamentos de dependência em jovens Tecnologia OpenAi lança GPT-4o: novo modelo promete ser mais rápido e já está disponível no Brasil

A agência alerta que apenas reiniciar o celular com frequência nem sempre impedirá que esses ataques aconteçam. O motivo é que, segundo a NSA, alguns recursos dos smartphones “fornecem conveniência e capacidade, mas sacrificam a segurança”, tornando as ameaças aos dispositivos móveis mais prevalentes e complexas.

Bluetooth desativado

O órgão ainda indica que os usuários desativem a função do bluetooth quando ela não for necessária. Também é recomendado atualizar o dispositivo o mais rápido possível assim que as atualizações do sistema operacional e dos aplicativos estiverem disponíveis, além de desativar os serviços de localização quando não forem utilizados.