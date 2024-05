OpenAi lança GPT-4o: novo modelo promete ser mais rápido e já está disponível no Brasil

A nova versão do ChatGPT, GPT-4o, foi lançada pela OpenAI na última segunda-feira (13) e já está disponível gratuitamente em diversos locais, inclusive no Brasil. O novo modelo agora conta com a capacidade de acessar a internet em tempo real, superando a limitação de informações até um período específico, além de garantir maior velocidade e agilidade nas respostas.

Para utilizar o GPT-4o, os usuários podem acessar o site chat.openai.com ou utilizar o aplicativo para celular (disponível para Android e iOS). Ao ver a mensagem "Apresentamos o GPT-4o", basta clicar no botão "Experimente já". Caso essa mensagem não apareça, pode ser que a função ainda não esteja disponível na sua conta. Nesse caso, é recomendado sair e entrar novamente na conta. Outra opção para acessar o GPT-4o é assinar o ChatGPT Plus.

Para confirmar que está usando a versão mais recente do ChatGPT, verifique os ícones abaixo das respostas do chatbot. Se houver um ícone de "brilho", você está usando a versão correta. Também é possível alternar para a versão 3.5 do chatbot, mais antiga. Na nova versão, o menu suspenso que indicava a versão da tecnologia foi removido da barra superior.

Outra maneira de confirmar se você está usando a versão mais recente é perguntar diretamente ao próprio chatbot.

Integração com Google Drive e OneDrive

Além das melhorias anunciadas, a OpenAI também revelou a integração do ChatGPT com Google Drive e OneDrive, permitindo adicionar arquivos diretamente no chatbot sem a necessidade de downloads. Agora, a IA pode interagir dinamicamente e em tempo real com tabelas, gráficos, textos e apresentações.

Isso elimina a necessidade de download de arquivos para análise pelo ChatGPT, bastando puxar a versão mais recente diretamente do Google Drive ou OneDrive. Essa atualização permite que o ChatGPT compreenda conjuntos de dados e execute tarefas em linguagem natural, além de escrever e executar código Python, lidar com grandes conjuntos de dados e criar gráficos de forma autônoma.

Para utilizar esse recurso, basta clicar no botão de anexar (ícone de clipe metálico) à esquerda na barra de prompt do chatbot, selecionar "Conectar ao Google Drive" ou "Conectar ao Google Docs" e, após conceder acesso, escolher o arquivo desejado.

Avanços em velocidade e inteligência

O GPT-4o apresenta processamento multimodal, gerando conteúdo em texto, áudio, imagem e vídeo simultaneamente. Superando seus antecessores, agora integra modalidades de áudio e visão, proporcionando uma compreensão mais profunda e uma gama mais ampla de expressões. A OpenAI garante que o modelo oferece tempos de resposta comparáveis aos humanos, com uma comunicação mais natural e intuitiva.

Além de ser duas vezes mais rápido no processamento de respostas, o GPT-4o é 50% mais barato que as versões anteriores, tornando a tecnologia mais acessível para desenvolvedores e usuários finais. A OpenAI também se comprometeu a garantir segurança em todas as modalidades, implementando sistemas robustos de proteção.

As demonstrações da OpenAI mostram várias utilidades do GPT-4o. Por exemplo, usando o aplicativo no celular, o modelo de IA pode resolver equações escritas em papel graças ao uso da câmera do smartphone. Também pode descrever detalhadamente ambientes para pessoas com deficiência visual.

O chatbot demonstra ainda a capacidade de ler emoções humanas, diferenciando felicidade de tristeza nas expressões faciais, um avanço inédito. Além disso, o ChatGPT pode manter conversas como um assistente de voz pessoal, com uma voz natural e pouco robótica. A OpenAI afirma que o novo sistema oferece respostas em áudio em 320 milissegundos em média, similar à resposta humana em uma conversa.