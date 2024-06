Nova mudança no X, antigo Twitter, oculta curtidas de usuários na rede social

O X (antigo Twitter) ganhou uma nova mudança, em meio às diversas que estão sendo inseridas desde que se tornou propriedade do bilionário Elon Musk. Conforme o Quartz, a plataforma começou a implementar a ocultação de curtida de usuários. A funcionalidade estava disponível para os assinantes Premium, mas começa a chegar ao público geral.

Elon Musk confirmou a expansão da mudança, afirmando que os usuários devem ser livres para curtir as postagens que quiserem sem sofrer ataques. O portal estadunidense não detalhou que a atualização teve início nesta quarta-feira (12).

De acordo com o portal Exame, o diretor de engenharia do X, Haofei Wang, já tinha revelado que planejavam ocultar as curtidas visando a privacidade dos usuários. Com as curtidas públicas, eles acreditavam que havia o incentivo de comportamentos inadequados, e retaliação de conteúdos polêmicos.

Os usuários ainda poderão ter acesso a quem curtiu as postagens e o número de curtidas, porém não conseguem ver quem curtiu as postagens de outros internautas.